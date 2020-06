Moreno participó en un diálogo con sus homólogos de Colombia y Bolivia sobre el covid-19

LEA TAMBIÉN

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, participó en el programa Prevención y Acción Covid-19 dirigido por su homólogo colombiano Iván Duque. La conversación en la que también participó la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, se efectuó este miércoles 10 de junio del 2020.

Moreno habló de la actuación del Gobierno para contener la pandemia. Dijo que, actualmente, se realizan 6 000 pruebas diarias para detectar el virus. En lo relacionado con la atención dijo “pasamos de 134 a 500 hospitales en el país para atender a pacientes con covid-19”.



En la charla también se abordó la reactivación productiva. Moreno señaló que dicha reactivación se realiza bajo el sistema de semaforización en el que se determinan restricciones con base en los colores rojo, amarillo y verde.

El Mandatario habló de la dificultad para la adquisición de los insumos de protección debido a que la oferta no cubría no la demanda. “Se pasó en primera instancia por muchas dificultades”, dijo Moreno.



También, informó que se espera una donación de 500 respiradores por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Moreno hizo referencia a la migración de ciudadanos venezolanos. Dijo que muchos están intentando regresar “sin éxito a un país en el que lastimosamente la situación anda bastante más deteriorada”.



Añadió que en Venezuela no hay solo “un coronavirus sino un problema democrático, de autoritarismo, un problema de una dictadura que está hambreando”.



De igual forma, los presidentes Duque y Áñez hablaron de la situación de la pandemia en sus respectivos países y de las acciones que están ejecutando.