Decreto que rebajaba ‘de forma ficticia’ la deuda pública fue derogado

El Presidente de la República, Lenín Moreno, emitió el Decreto Ejecutivo No. 537 que deroga el Decreto No. 1218 del anterior Gobierno que reducía “artificialmente” la deuda pública.

El Decreto de este miércoles 16 de octubre del 2018, permite restablecer la metodología del cálculo original del límite del endeudamiento público del Ecuador.



La medida es parte de las recomendaciones efectuadas en abril pasado la Contraloría General del Estado (CGE) en su examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa, durante el periodo 1 de enero de 2012 y 24 de mayo de 2017.



El organismo consideró que el Decreto 1218 redujo de manera ficticia el monto de endeudamiento del país.



El Decreto 1218, del 20 de octubre del 2016, modificó el artículo 135 del Reglamento General del Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) para señalar que para el cálculo del límite de endeudamiento público del 40% sobre el Producto Interno Bruto (PIB) no se tome en cuenta las deudas del Estado con otras entidades estatales.



Con esa decisión quedaron fuera de la contabilidad las obligaciones del Estado con el Banco Central, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BanEcuador, etc.



Según la Contraloría, a fines del 2016 la deuda estaba cercana al 40% del PIB y que tras el Decreto 1218 este porcentaje se ubicó en cerca del 27%. Al 31 de diciembre de ese año, no obstante, el porcentaje de endeudamiento real estuvo en el 52,5%, señalaron los auditores de la entidad de control.