Lenín Moreno calcula en USD 12 000 millones el déficit hasta fines del 2020

El presidente de la República, Lenín Moreno, calculó en USD 12 000 millones el déficit que dejará la crisis a final de año. Lo hizo en una entrevista transmitida en cadena nacional, este viernes 22 de mayo del 2020. El Jefe de Estado dijo que “el Gobierno está haciendo piruetas, malabares” frente a la emergencia derivada del covid-19.

Moreno insistió en que la pandemia llegó “en el peor momento” para el país y apuntó que esto dejará “una secuela económica bastante fuerte”. La entrevista fue conducida por Gisella Bayona y participaron los periodistas Miguel Rivadeneira, de Ecuadoradio; Luisa Delgadillo, de RTS y Kléber Chica, presidente de AER Nacional.



Al derrumbe de los precios del petróleo, refirió que se suma una caída considerable de la recaudación de tributos.



El Primer Mandatario estima que al terminar este año, el déficit del país ascenderá a USD 12 mil millones (USD 8 000 millones a causa de las pérdidas por la pandemia, y USD 4 000 millones por déficit acumulado).



“Es importante que se conozca que al terminar este año tendremos aproximadamente USD 8 000 millones de déficit en el presupuesto. Más USD 4 000 millones, que es el déficit que se venía acumulando, tendríamos acumulados USD 12 000, es decir, un poco más de la tercera parte de los ingresos totales que presumía tener Ecuador para financiar su presupuesto se han perdido”, aseguró Moreno.



El Presidente volvió a defender el pago de más de USD 320 millones por bonos relacionados con la deuda externa, en medio de la emergencia.

Moreno dijo que esta decisión fue una “buena señal” para conseguir fuentes de financiamiento.



A su vez, defendió la liberalización del precio de los combustibles. “Este era el momento oportuno de sincerar el precio de la gasolina”, manifestó.



Durante el conversatorio, el Mandatario ecuatoriano señaló que el Estado ha destinado USD 1 150 millones para la reactivación de pequeñas y medianas industrias, a través de créditos de hasta 36 años de plazo y seis meses de gracia. Agregó que la banca pública también entregará más de USD 5 mil millones para la reactivar el sector productivo.



Sobre los contratos para el personal médico, afirmó que esto se dará para todas las personas que no han abandonado su puesto de trabajo en medio de la emergencia.





Moreno dice que las compras por emergencia ya no la harán directamente los hospitales



“Si es miserable una actitud de robarle al Estado, es más miserable aún robarle la sistema de Salud, robarle al futuro de la salud de los ecuatorianos. Es por eso que nosotros para transparentar totalmente el sistema hemos decidido volver a la compra única, es decir devolver a la Secretaría de Compras Públicas esta potestad, para que pueda hacer seguimiento”, dijo el Primer Mandatario.



“Se ha detectado un sistema, que fue generado no en este Gobierno, en el Gobierno anterior, en el cual se entregó a cada uno de los hospitales y a sus gerentes la capacidad de hacer compras, tal vez, de una forma discrecional y esa forma discrecional es la que llevó a estos inmensos casos de corrupción que han sido detectados”, agregó el Jefe de Estado, en referencia a las contrataciones en régimen de emergencia.



“Se ha cortado la injerencia política. A veces, hay presiones a las que los ministros se someten. No es el caso del actual”, afirmó Moreno.



Miguel Rivadeneira, de Ecuadoradio, consultó al Primer Mandatario sobre las cifras de contagios y por qué se dejó de entregar informes diarios, a lo que Moreno respondió que se ha trabajado con transparencia, sin embargo se detectó un problema en el sistema de cómputo y el Ministro de Salud (Juan Carlos Zevallos) lo corrigió y los datos empezaron a ser certeros, sostuvo.



Sobre el número de fallecidos en el Ecuador por covid-19, la periodista Luisa Delgadillo preguntó cuáles son las cifras reales. Moreno aseguró que la OMS exige que las cifras sean de las personas que se sometieron al examen, lo cual fue imposible saberlo en Guayaquil por las circunstancias que se presentaron, lo que dificultó detectar a las personas que murieron por la enfermedad.



Por otra parte, aseguró que uno de los problemas que determinaron la alta incidencia de infecciones de covid-19 en el país es que las personas que llegaron de viaje desde Italia y España, a finales de febrero pasado, no realizaron un aislamiento adecuado.





Cargo de hija en Nueva York



Lenín Moreno catalogó como “una miseria de las redes sociales” a las críticas vertidas en contra de su hija, Irina Moreno González, quien ocupa un cargo diplomático ante Naciones Unidas.



El Presidente adujo que ella llegó a colaborar con ese organismo antes de que él asumiera el poder y aseguró que él no ha nombrado a familiares en ningún cargo público. Defendió los méritos para que Irina Moreno se desempeñe como consejera del servicio exterior en la representación del Ecuador ante la ONU, entre ellos que habla cinco idiomas.



Según el Jefe de Estado, su hija fue sometida este viernes a una operación de la tiroides y que ha señalado que está dispuesta a renunciar. Sostuvo que el propio embajador de Ecuador ante la ONU, Luis Gallegos, le pidió que se quedara hasta septiembre en este puesto.



“Mi hija hace una hora acaba de ser sometida a una operación de tiroides, que impide que una persona alce pesos, y ella tiene un niño de un año. Inmediatamente, mi esposa buscó la firma, aun a riesgo de infectarse en un avión o un aeropuerto, de ayudar a su hija. (...) Y mi hija me ha manifestado que está dispuesta a separarse el momento en que el Embajador (Luis Gallegos), se lo diga y ojalá sea lo más pronto posible.”



Moreno remarcó que “todo el mundo debe poner el hombro frente a la crisis”.

Aseguró que los recursos para la educación no serán restados, pero defendió la decisión de reducir una hora diaria para la jornada de los maestros, lo que significa que reciban 8% menos en sus salarios.



En relación al reclamo de los universitarios por el recorte de USD 98 millones en su presupuesto, Moreno argumentó que la medida se desprende de que en los últimos años las universidades públicas ejecutaron el 85% de su presupuesto.



Adicionó que todas las funciones del Estado se comprometieron a ajustar entre un 10 y 15% de sus presupuestos en el último Consejo de Seguridad del Estado.





Inteligencia estratégica



El Primer Mandatario aseguró que hay la posibilidad de que haya una desestabilización democrática y, para eso, explicó que hay un trabajo de inteligencia estratégica.



“Hay peligro desestabilizador, No les interesa hacerse del país en este momento pero sí cuando se reactive (...). Está fortaleciéndose el tema de inteligencia. Lo hace una persona inteligente, una persona inteligente y conocedora de temas políticos y estratégicos, John De Howitt (...) Estamos fortaleciendo la inteligencia estratégica para impedir que la desestabilización vuelva a hacerse presente, como sucedió en octubre”, señaló.