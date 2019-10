Lenín Moreno: 'No (hay) decreto (sobre focalización de subsidios) mientras no terminemos las rondas de diálogo'

LEA TAMBIÉN

El Gobierno convocó a una mesa de trabajo en Carondelet a cerca de 60 representantes de organizaciones sociales, gremios, cámaras empresariales, transportistas y rectores de universidades. La cita fue organizada para analizar la focalización del subsidio a los combustibles.

Al encuentro, que se realiza desde las 11:00 de este jueves, 31 de octubre del 2019, no asistió ningún representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).



El presidente, Lenín Moreno, anunció que no suscribirá el Decreto Sustitutivo sobre la focalización de la subvención a los combustibles mientras no terminen las rondas de diálogo. El Jefe de Estado señaló que hasta el momento se han efectuado 72 mesas de conversación y agregó que ya hay algunos acuerdos.



El Jefe de Estado confirmó que se invitó a delegados de la Conaie y lamentó que no hayan asistido. Además, pidió a la dirigencia indígena respetar las resoluciones adoptadas el 13 de octubre, cuando se levantó el paro.

El Presidente de la República, Lenín Moreno, anuncia que no suscribirá el Decreto Sustitutivo sobre la focalización de los subsidios a los combustibles mientras no terminen las rondas de diálogo.



"Preocupa que a pesar del llamado cordial, y todos fueron testigos, que antes de la finalización del paro, las resoluciones estuvieron bastante claras. El Presidente cedía derogando el Decreto 883, que lo consideraba ético y moral, pero que afectaba más de una situación económica de los ciudadanos. Después del diálogo hubo un compromiso con toda claridad, que fue iniciar inmediatamente la elaboración de un nuevo Decreto que focalice el subsidio y permita que sea justo y equitativo". "No (hay) decreto (sobre focalización de subsidios) mientras no terminemos las rondas de diálogo que han sido planteados", manifestó Moreno.



El Jefe de Estado reiteró la invitación al diálogo a los indígenas y adelanto que en 15 días anunciará una medida relacionada a la educación técnica en el país.



El Ministro de Finanzas, Richard Martínez, indicó que se mantendrá el diálogo activo con las organizaciones sociales y aseguró que la academia se comprometió a facilitar el proceso, a través de una metodología para encontrar la fórmula más adecuada para focalizar el subsidio.



También habló de ampliar la agenda de conversaciones, sobre todo, en temas de producción agrícola y reactivación productiva.

Lenín Moreno pidió a la dirigencia de la Conaie respetar el acuerdo del 13 de octubre, cuando se derogó el Decreto 883. Cuestionó la elaboración de una propuesta de modelo económico "a escondidas" y criticó al dirigente Leonidas Iza.



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que han surgido propuestas de la Federación de Cámaras, transportistas, y productores para hacer un calculo sobre la focalización y el impacto en los productos.



A la cita acudieron representantes del taxismo, como Jorge Calderón, quién fue detenido durante el paro. También estuvo Abel Gómez, de la Fenacotip; Richard Gómez, del Cut, Santos Villamar, de Fenocín; Pablo Zambrano, de la Federación de Cámaras, entre otros representantes.



El anuncio del Ejecutivo se da en la víspera de la presentación de la Proforma Presupuestaria del 2020. Los actores sociales agradecieron que no se envíe el Decreto a pocas horas del inicio del feriado del Día de los Muertos y la Independencia de Cuenca.