El Gobierno emitirá un decreto para diferir impuestos

En el transcurso de este 17 de marzo del 2020 el presidente Lenín Moreno emitirá un Decreto Ejecutivo que dará paso al diferimiento del pago de impuestos de abril, mayo y junio.

Así lo explicó Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), durante una entrevista en Radio Centro esta mañana. Detalló que los pagos se retomarán en los meses subsiguientes, el decreto establecerá los parámetros.



La medida es parte de las acciones de contingencia anunciadas por el Presidente para hacerle frente al golpe económico que causan el coronavirus y la caída del precio del petróleo.



La postergación del pago, sin embargo, no será para todos los contribuyentes. El decreto se enfocará en las ramas económicas y territorios más afectadas por la crisis, entre ellos estarán turismo, exportaciones, las islas Galápagos, anticipó Andrade.



"Entendemos que todo el Ecuador está siendo afectado, pero a la par hay sectores que han sido afectados en mayor proporción", manifestó la funcionaria y aclaró que este mecanismo no se trata de una condonación de intereses, sino solo un cambio de plazos.



No obstante al aplazamiento tributario, la Directora del SRI señaló que se mantiene con normalidad la contribución especial única que durante este mes deben pagar al Fisco aquellas empresas que en el 2018 obtuvieron ganancias por más de USD 1 millón. Hasta el momento se han recaudado más de USD 60 millones.



Adicionalmente, mencionó que las declaraciones de impuestos que se deben presentar este mes los contribuyentes naturales, como la del impuesto a la renta, no se han alterado. Recordó que las declaraciones se pueden hacer por Internet.