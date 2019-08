Moreno se lamenta por comparar a emprendedores con un niño vendedor

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno se lamentó hoy, 3 de agosto, de haber utilizado la imagen de un niño que vende gaseosas o plátanos asados en la Costa como punto de comparación con el ánimo emprendedor de la gente de esta región del país.

“Los niños nacen para ser felices. Lamento si el símil con el niño costeño no expresó mi admiración por el tesón de un pueblo que surge sin robar nada a nadie”, escribió Moreno en su cuenta de Twitter. “Lucharemos siempre por sus derechos, los de las madres vulneradas, los de mis hermanos con discapacidad”, agregó.



El mandatario se refirió así a un comentario que hizo en la víspera en Manabí, que muchos interpretaron como una normalización del trabajo infantil, un problema social que aún no ha sido erradicado del país.

“Somos un país de emprendedores, la necesidad obliga. Es por eso que ustedes ven que, en Guayaquil, un 'monito' -perdónenme el término, no lo digo en términos despectivos-, ya se ha comprado una cola, unos vasos plásticos y está vendiendo en una esquina gaseosa, o se puso una parrilla para asar plátanos o asar yucas, eso está en la esencia misma de los ecuatorianos”, expresó Moreno, en dicha ocasión.



Sus palabras desataron una serie de reacciones en redes sociales, como la de Sybel Martínez, de la organización Rescate Escolar. “No, señor Presidente Moreno, que un niño de 5 años venda colas en una esquina o plátanos asados en una parrilla hecha por él, no es un emprendimiento, es trabajo infantil y esto no tiene nada de bonito u honroso peor aún es digno de ejemplo ¡Por favor!”, tuiteó.

La ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, adujo que “es infantil, creer que un ser humano como Lenín Moreno defienda el trabajo infantil. Él solo utilizó una imagen sencilla para decir que el espíritu emprendedor es precoz, sobre todo en los hermanos de la Costa”, apuntó.

