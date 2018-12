Lenín Moreno habló sobre Rafael Correa y migración venezolana en CNN

LEA TAMBIÉN

La cadena televisiva CNN difundió ayer, martes 4 de diciembre del 2018, una entrevista pregrabada el domingo pasado en Ciudad de México, con el presidente de la República, Lenín Moreno en la que se trataron varios temas como la gobernabilidad y su relación con el expresidente Rafael Correa.

La entrevista realizada por la periodista Carmen Aristegui, mientras Moreno asistió a la investidura presidencial del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, arrancó con el tema sobre cómo el nuevo presidente mexicano debe tratar las diferencias con sus adversarios políticos, cuando se abren expedientes judiciales a los antecesores.



Moreno dijo que antes que ganara las elecciones ya habían surgido procesos por el escándalo de corrupción a Odebrecht y que por eso practica una “cirugía mayor” a la corrupción.



El primer mandatario, aseguró que su distanciamiento con Correa se produjo cuando en vez de preguntarle a la ciudadanía fue la Corte Constitucional la que decidió que haya reelección indefinida.



“Al principio hubo la libertad para que cada autoridad realizara sus funciones, hicimos un buen trabajo. El momento en el que decidió reelegirse por tercera ocasión desconoció la posibilidad de consultarlo al pueblo y solo lo hizo con la Corte Constitucional”.



“No empezaron a faltar los delitos de corrupción y ahí mi preocupación fue mayor y tuve que recalcar que proteger y solapar eran dos cosas distintas. En ese momento vino el distanciamiento”, aseguró Moreno.



Moreno dijo que el llamado a consulta definitivamente los distanció de Correa. “El detonante de todo fue mi llamado a la convocatoria a Consulta Popular para que el pueblo decida si deseaba elegir o no, más de dos veces a un mismo mandatario”.



Luego, la entrevista giró en torno a la migración venezolana. Moreno aseguró que la migración no se la detiene con muros, la migración se detiene con la solidaridad manifestada con los pueblos para que no tengan necesidad de migrar. “Al Ecuador han ingresado 1,2 millones de venezolanos de los cuales casi 250 000 se han quedado en el país, hasta el momento hemos otorgado 97 000 visas”.



“Practicamos el respeto a los derechos de los migrantes, pero consideramos que es un problema regional que debemos resolverlo de esa manera. Hacemos un llamado al presidente de Venezuela para que acepte ayuda internacional y solucione esta crisis social”, enfatizó Moreno.





Finalmente, el primer mandatario aseguró que en el país hay protección de derechos para todas las personas que ingresan a territorio nacional. “Se les da educación, tenemos casi 15 000 nuevos matriculados en el sistema educativo y hemos suministrado 800 000 atenciones médicas a migrantes”, finalizó