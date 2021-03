Lenín Moreno firma convenio de cooperación con 5 alcaldes manabitas para el proceso de vacunación

El presidente de la República, Lenín Moreno, llevó a Manabí los compromisos para inocular a ciudadanos de esa provincia contra el coronavirus. La tarde de este 31 de marzo del 2021 el Primer Mandatario firmó acuerdos de cooperación con cinco alcaldes de esa jurisdicción: Manta, Portoviejo, Montecristi, Flavio Alfaro y Chone.

Con ello, se prevé que los Municipios presten la logística para vacunar a 1,7 millones de manabitas mayores de 18 años.



Jorge Wated, secretario de Gobierno, recordó que la administración de Moreno ha comprometido 20 millones de vacunas, en la cual se incluyó al territorio manabita. Destacó que la cooperación logística ayudará a que el proceso sea rápido.



"Nuestro pedido es la corresponsabilidad para poder vacunar a los más vulnerables, aquellos adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas, a las personas con discapacidad que son de esta fase 1, incluir a sus trabajadores que están en el ámbito de limpieza, a los bomberos (...) que no exista discrecionalidad".



Moreno, de su parte, explicó que también las personas que reciban las dosis tienen que mantener las normas de bioseguridad, pues no significa que no se pueda contagiar. "Los síntomas van a disminuir, pero lo más peligroso es la capacidad que va a tener esa persona contagiada aún vacunada de poder transmitirle a otra persona".



Recordó que se debe seguir usando mascarillas, respetar el constante lavado de manos, el uso de la distancia social. "El abrazo ya habrá el momento para hacerlo, el momento será cuando hayamos derrotado a esta pandemia".



El alcalde de Manta, Agustín Intriago, refirió que la firma del convenio representa la "esperanza para nuestra gente". Explicó que los cabildos están poniendo a disposición de quienes llegan el proceso de vacunación la contingencia y logística de los cantones.



"Lo que nos faltan son las vacunas, pedimos el sentido de urgencia a este proceso. Nosotros recibimos la noticia del zonal de Salud de que habían 480 vacunas para Manta, una cifra que definitivamente fue desvirtuada por Jorge Wated, no tiene ni pies ni cabeza y nos ha confirmado la llegada de 34 000 dosis para nuestra ciudad".