Lenín Moreno anunció la ejecución de dos proyectos para Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lenín Moreno, escogió el noroeste de Guayaquil para anunciar obras para la ciudad que mañana celebra 484 años de la Fundación.

Pasado el mediodía de este miércoles 24 de julio del 2019, anunció una inversión por USD 16 millones para la edificación de la urbanización ‘Guayaquil de mis Amores’, como parte del plan Casa para Todos. Este proyecto comprende 728 viviendas que serán entregadas en máximo cinco o seis meses.



El Jefe de Estado resaltó que está urbanización, que se ubicará detrás de la zona de Socio Vivienda, será “la más linda que ha visto hasta ahora”. Y que estará enfocada para las personas de escasos recursos económicos.



Recordó que como parte del Plan Toda Una Vida ha otorgado hasta el momento 30 000 viviendas y que ahora el compromiso es de entregar entre 500 y 1 000 casas semanales. Para ellos, van a lanzar cada tres semanas nuevos procesos para concretar las construcciones.



Pero Moreno también dijo que hay un plan de arriendos con opción de compra para quienes puedan hacer un pago mínimo para adquirir los inmuebles. Para ello, afirmó que el Gobierno cuenta con USD 68 millones para dar créditos con una tasa preferencial del 5%. “Otros 70 millones están en camino”.



“El sector de la construcción ha tenido ya una recuperación, comenzó siendo pequeña y ahora se va haciendo grande durante este Gobierno”.



El presidente precisó que la urbanización Guayaquil de mis Amores, cuya primera casa modelo se levantó en tres días, tendrá un área comunal, parques inclusivos y zonas para que los ciudadanos incluyan huertos familiares.



En esa línea, criticó las casas que construyó el Gobierno anterior, a las que calificó de ‘guetos’, en las que no se priorizó la vivencia en comunidad, ni las condiciones favorables para las personas con discapacidad.



Más temprano, el primer mandatario estuvo acompañado en el sector de la Flor de Bastión de la alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri. Ambos encabezaron un evento en el que se firmó la carta de intención de financiamiento para la construcción del Sistema de alcantarillado sanitario de la cuenca norte de la urbe, que proyecta servir a cerca de 200 000 habitantes.



El Gobierno anunció que invertirá USD 30 millones, el 40% es de carácter no reembolsable, por lo que el cabildo porteño pagará solo USD 18 millones.



Moreno recalcó que el proyecto generará 625 plazas laborales en los próximos dos años. Añadió que la Misión Agua y Saneamiento para Todos ha aprobado 142 proyectos en el país, beneficiando a 1 millón de personas con una inversión de USD 365 millones.



En ninguno de los dos eventos el presidente se refirió sobre el cuestionamiento que hizo más temprano Viteri, sobre la no confirmación del Ministerio del Interior para la firma que permita reactivar el Plan Más Seguridad en Guayaquil.