Lenín Moreno: 'El CAL no tiene atribución para determinar si un proyecto de ley es inconstitucional'

El presidente Lenín Moreno emitió un pronunciamiento este martes 2 de marzo del 2021 luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional no diera paso por segunda ocasión al proyecto de ley de defensa de la dolarización por considerarlo inconstitucional.

"El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea no tiene atribución para determinar si un proyecto de ley es inconstitucional o no. Sus competencias se limitan a verificar el cumplimiento de los requisitos formales del proyecto de ley", dijo Moreno en su mensaje que fue difundido a las 07:01 de de este martes en Twitter.



Asimismo, Moreno aseguró que "la Asamblea tiene la potestad y la responsabilidad de tratar un proyecto de ley. Solo luego de eso puede pronunciarse para aprobarla o negarla". Según el Presidente, "la Asamblea no puede, a través de un órgano administrativo conformado por 7 legisladores, rehuir su responsabilidad de analizar y tratar una ley. Más todavía si se trata de una Ley Económica Urgente".

Mis comentarios sobre acciones del Consejo de Administración Legislativa de la @AsambleaEcuador en relación a la Ley Económica Urgente enviada por el Ejecutivo. #DefensaDeLaDolarización pic.twitter.com/8B04TzSSSc — Lenín Moreno (@Lenin) March 2, 2021



El Presidente emitió el pronunciamiento un día después de que el CAL resolviera negar por segunda ocasión el proyecto de ley de defensa de la dolarización. El texto ya había sido devuelto al Ejecutivo el pasado 10 de febrero por errores de forma.



La decisión del CAL se dio con los votos del presidente de la Asamblea, César Litardo, de Ana Belén Marín y Carlos Cambala, todos del oficialismo. Cristina Reyes, otra de las vocales del CAL, consideró que el texto sí debía ser tramitado.

La aprobación de la ley de defensa para la dolarización en la Asamblea daba paso al primer desembolso del año para Ecuador del Fondo Monetario Internacional (FMI) de USD 400 millones, que estaba previsto para abril.