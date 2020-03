Lenín Moreno anuncia que de 220 pruebas de covid-19 practicadas en Guayas este 23 de marzo, 162 fueron positivas 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno se dirigió este lunes 23 de marzo del 2020 al país por medio de una cadena nacional. En ella, el Primer Mandatario pidió a la provincia del Guayas "mayor esfuerzo y más disciplina" para hacer frente a la epidemia del coronavirus.

Moreno dijo que "no puede ser posible que de las 220 pruebas del coronavirus realizadas en las últimas horas 162 sean positivas. Es decir, el 74%.. Por lo tanto, hizo un nuevo llamado a la provincia, que fue declarada zona especial de seguridad tras una resolución del COE nacional, para que las personas permanezcan en sus casas.



Para atender la situación de Guayas, el Ministerio de Salud Pública se desplazó hacia la provincia este 23 de marzo del 2020. Moreno aseguró que además pidió al nuevo ministro de salud, Juan Carlos Zevallos, "que corrija todos los errores que pudieron haberse cometido en la administración anterior".



Hasta el sábado 21 de marzo del 2020 esta cartera de Estado estuvo liderada por Catalina Andramuño, quien presentó su renuncia y denunció que no le fueron asignados recursos para atender la emergencia sanitaria, algo que el ministro de finanzas Richard Martínez negó.



El presidente Moreno anunció que dispuso la compra de 100 00 pruebas rápidas de covid-19 y que el IESS importará otras 500 000 exámenes que sirven "como un primer filtro para detectar posibles casos de coronavirus".



Asimismo ordenó que se aceleren "la adquisición de 100 000 reactivos PCRS pruebas que de forma más certera confirman la detección del coronavirus" y la "importación adicional, inmediata, de respiradores y otros insumos destinados a reforzar la bioseguridad y protección de nuestros médicos."

A continuación, el mensaje del presidente Lenín Moreno emitido la noche de este 23 de marzo del 2020.

Compatriotas, buenas noches.

Querido pueblo de Guayaquil, requerimos de ustedes mayor esfuerzo y más disciplina, más disciplina. No puede ser posible que de las 220 pruebas del coronavirus realizadas en las últimas horas 162 sean positivas. Es decir, el 74%.



Les hemos dicho quédense en casa, quédense en casa. Que se entienda bien, no pueden salir a las calles. Dejen de pensar solo en ustedes, en usted y en usted. Piensen en que van a quitar la vida a sus abuelos, a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Basta. Basta. Ya no más irresponsabilidad.



He firmado el decreto presidencial que establece a toda la provincia del Guayas como zona especial de seguridad y, de manera preferente, a la querida Guayaquil, a Daule, a Durán y a Samborondón.



Y he dispuesto la conformación de una fuerza de tarea conjunta a cargo de las Fuerzas Armadas. Dispuse también al señor ministro de Salud, recién nombrado, que se desplace a Guayaquil para que se ponga al frente del problema. Por otra parte he solicitado al señor ministro que corrija todos los errores que pudieron haberse cometido en la administración anterior. Esto quiere decir:



Primero. Iniciar de forma urgente la compra de 100 000 pruebas rápidas que pueden ser consideradas como un primer filtro para detectar posibles casos de coronavirus como se lo ha hecho, tan exitosamente ya, en otros países.



Además, el señor presidente del directorio del Seguro Social me ha informado que inició también la importación de otras 500 000 pruebas.



Segundo. Acelerar la adquisición de 100 000 reactivos PCRS pruebas que de forma más certera confirman la detección del coronavirus.



Tercero. Acelerar la importación adicional, inmediata, de respiradores y otros insumos destinados a reforzar la bioseguridad y protección de nuestros médicos.



Además quiero informar que el día de hoy el señor Ministro de Finanzas ha iniciado las conversaciones para reorganizar nuestra deuda externa y poder los próximos días, obtener USD 2 000 millones y en el mediano plazo 2 500 millones más. Tan tan necesarios en estas circunstancias tan difíciles



Queridos compatriota, mantengamos la disciplina, mantengamos la solidaridad y mantengamos sobre todo el espíritu legendario que ha caracterizado al pueblo ecuatoriano en epocas adversas como estas.



Buenas noches.