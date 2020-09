Anticipo del impuesto a la renta servirá para pagar deuda con Cruz Roja y Solca

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno se refirió este jueves 3 de septiembre de 2020 en una corta cadena nacional al Decreto 1137 firmado por el Ejecutivo, que aplica a 1 068 contribuyentes. Es un pago anticipado del valor que estos contribuyentes debían cancelar en el 2021.

"He firmado un nuevo decreto para el pago del anticipo al impuesto a la renta de 1 000 grandes empresas que no se vieron afectadas durante la pandemia y que generaron además utilidades durante esos meses", aseguró el Primer Mandatario.



"No es un nuevo impuesto", dijo el Presidente. "Es un pago anticipado del valor que estas grandes empresas deberían pagar en el año 2021. Con esta decisión, esperamos recaudar aproximadamente USD 300 millones".



Este valor se destinará a saldar la deuda que el Estado mantiene con instituciones con la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Solca y la Cruz Roja.

placeholder



El Mandatario aseguró además que, con aquellos recursos, "compraremos también medicamentos y aseguraremos que todos lo establecimientos de la red de salud pública estén en las mejores condiciones para cuidar la vida de los ecuatorianos".



"Todos hemos arrimado el hombro para salir adelante", concluyó Moreno en su mensaje a la nación. "Hoy el turno de aportar le corresponde a las grandes empresas que pudieron continuar con sus actividades durante la pandemia".