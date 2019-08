Lenín Moreno ofrece USD 153 millones para Bahía en el gabinete ampliado

LEA TAMBIÉN

El Presidente de la República, Lenín Moreno, ofreció USD 153 millones para obras en Bahía de Caráquez, en el marco del Gabinete Ampliado que se efectuó en esa ciudad manabita, este viernes, 2 de agosto del 2019.

Durante el encuentro, Moreno presentó la campaña de reactivación turística Vive Ecuador y mencionó que se han destinado USD 635 millones de inversión en 125 obras para la provincia de Manabí durante sus dos años de Gobierno.



Según el Jefe de Estado, durante su mandato se otorgaron USD 75 millones, entre inversión directa, asignaciones de Ley y recursos del Banco de Desarrollo. Agregó que a través de BanEcuador, se asignaron alrededor de USD 21 millones para apoyar a 5 800 emprendedores.



Además, anunció que con el objetivo de beneficiar a cerca de 800 000 ciudadanos que fueron declarados insolventes a escala nacional y que no han podido acceder a nuevos créditos, especialmente pescadores, agricultores y miembros de la pequeña y mediana empresa, enviará una reforma a la Asamblea Nacional, para limitar, a un máximo de 10 años, el tiempo en que se pueda declarar insolvente a quien tenga una deuda.



Sobre la campaña de fomento productivo y reactivación turística Vive Ecuador, aseguró que se otrogarán créditos por USD 136 millones, a través de entidades de la banca pública como CFN, BanEcuador, Conafips, Biess y Banco del Pacífico, para que los ciudadanos recorran el país.



“Calculamos que al menos 220 mil personas podrán acceder a estos créditos y con esas visitas se beneficiarán restaurantes, hoteles, transportistas, artesanos y diversos prestadores de servicios turísticos”, apuntó Moreno.



Sobre la reconstrucción de Manabí, se indicó que a través de la misión Casa Para Todos se han entregado más de 20 000 casas e incentivos para viviendas a más de 90 000 manabitas en situación de pobreza y vulnerabilidad. En esa línea, dijo que en el cantón Sucre se construyó la urbanización Cristo del Consuelo, con 122 casas entregadas y que se ejecutará el proyecto San Antonio Morga, con 358 viviendas. Esta obra prevé una inversión de USD 8 millones y albergará a unos 2 000 ciudadanos, aproximadamente. También dijo que se han destinado USD 7 millones para 1 500 incentivos de reconstrucción y reparación de viviendas.



Además, cuestionó e que luego de tres años del terremoto, esta urbe costera siga esperando "volver a la normalidad” a pesar de los fondos recaudados por el Gobierno anterior a través de la Ley de Solidaridad.



En el área de salud, el mandatario indicó que se inauguraron dos centros de salud, tipo A y C. Asimismo, e manifestó que se entregarán USD 44 millones para la construcción del nuevo Hospital General Miguel Hilario Alcívar, que será una de las obras “prioritarias” para Manabí. Agregó que USD 25 millones serán viabilizados para obras en la vía de acceso a esa casa de salud.



Al finalizar su discurso, el presidente Moreno instó a que los servidores públicos "actúen acorde a los principios de honradez y transparencia" para combatir la corrupción. El Jefe de Estado cuestionó la actitud de dos jueces y un conjuez de la Corte Nacional de Justicia, quienes “no están cooperando con el proceso de evaluación al no levantar el sigilo bancario de sus cuentas”.