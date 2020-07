Gobierno de Ecuador afirma que el presidente Moreno no ha importado autos sin aranceles

LEA TAMBIÉN

En medio de la polémica desatada este 1 de julio del 2020 por el mal uso del carné de discapacidades para la importación de vehículos en Ecuador, el Gobierno hizo énfasis en que el presidente Lenín Moreno no ha hecho uso de su documento para traer al país un vehículo sin aranceles.

Por medio de un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, el ministro de Telecomunicaciones, Carlos Andrés Michelena, afirmó este 1 de julio del 2020 que el presidente Lenín Moreno no ha importado un auto sin aranceles al país, esto a pesar de que, al ser una persona con discapacidad, podría hacerlo.

En su mensaje, Michelena escribió que el "ejemplo" del Primer Mandatario "sirva para quienes abusan y usan derechos que no les corresponde". El mensaje fue difundido en medio de acusaciones difundidas en redes sociales que apuntan a asambleístas y aseguran que importaron automotores con el beneficio del carné de discapacidad.



Según Michelena, Moreno "por su discapacidad tiene derecho a importar un auto sin aranceles. No lo hizo en 20 años. Fue secretario adjunto de las NNUU, pudo traer un auto sin aranceles. Tampoco lo hizo". El Ministro difundió el mensaje horas después de que el Presidente anunciara seis medidas por el mal uso del carné de discapacidad para la importación de vehículos.

Ejemplar @Lenin. Por su discapacidad tiene derecho a importar un auto sin aranceles. No lo hizo en 20 años. Fue Secretario adjunto de las NNUU, pudo traer un auto sin aranceles. Tampoco lo hizo. Que su ejemplo sirva para quienes abusan y usan de derechos que no les corresponde. https://t.co/XqX0xjI7Cq — Andrés Michelena (@caanmichelena) July 1, 2020



En un mensaje en video, difundido este 1 de julio, Moreno, cuestionó el accionar de personas que, sin cumplir los requisitos, han accedido al carné del Ministerio de Salud Pública para acogerse a beneficios de las personas con discapacidad en el Ecuador. Entre estos están las mejoras en liquidaciones laborales y la importación de automotores sin aranceles.



Respecto a las denuncias, el primer Mandatario anunció las siguientes disposiciones:



- Suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles

- Retención vehículos importados con carnés fraudulentos

- Auditoría del MSP caso por caso

- El MSP deberá investigar y sancionar a los responsables

- A partir de ahora las placas tendrán un distintivo especial

- Reformaremos todos los instrumentos legales para que los beneficios vayan a quienes lo requieren.



Según Moreno, quien coordinó la elaboración de la Ley Orgánica de Discapacidades, "el Gobierno anterior desmanteló la misión Manuela Espejo" otorgando la competencia de emitir el carné de discapacidad al Ministerio de Salud Pública."Las mafias encontraron ahí otro nido para sus fechorías", sentenció Moreno. Hasta el 2013, este documento era emitido por el Conadis.



¡La corrupción no tiene límites! Tras las denuncias del uso fraudulento de carnets de discapacidad, he dispuesto revisar todos los vehículos importados, suspender la exoneración de aranceles para estos casos y detener los autos adquiridos con carnets falsos. pic.twitter.com/OqmOc1NVWi — Lenín Moreno (@Lenin) July 1, 2020



Asambleístas con carnés de discapacidad reaccionaron este 1 de julio del 2020 luego de que se les acusara de importar automotores con el beneficio del carné de discapacidad en redes sociales. Calificaron las publicaciones de "mal intencionadas" o "verdades a medias".



Israel Cruz (BIN) y Fabricio Villamar (Ahora) dijeron que su carné de discapacidad es legal y les fue otorgado por razones de salud. Cruz dijo que "al haber padecido cáncer, sufrí varias operaciones que implicaron la extirpación de 40 cm del intestino delgado, afectando considerablemente mi movilidad", aseguró el legislador.



Villamar, por su parte, dijo que tiene una discapacidad auditiva. "Quienes me conocen lo saben, no es nueva. Por eso tengo un carnet. Importé un vehículo de 23.500, y he pagado los impuestos correspondientes. Con gusto me someto a una reevaluacion", escribió en Twitter.



Esto es cierto a medias. Tengo una discapacidad auditiva? Si. Quienes me conocen lo saben, no es nueva. Por eso tengo un carnet. Importé un vehículo de 23.500, y he pagado los impuestos correspondientes. Con gusto me someto a una reevaluacion. https://t.co/YgUJ6A0QGj pic.twitter.com/wKXrmsyHo2 — Fabricio Villamar (@fabovillamar) July 1, 2020



La asambleísta Marcia Arregui (AP) también informó que cuenta con un carné de discapacidad y aseguró que ha utilizado el documento "exclusivamente para el tratamiento de la patología que padece" a la que calificó de "muy grave. No es que no pueda caminar, pararme, pero las discapacidades no solamente se manifiestan de esa manera".



Arregui aseguró no hace uso del carné de discapacidad para pagar los servicios básicos". "Mi carné de discapacidad fue obtenido lícitamente y jamás ha sido utilizado para un acto ilícito o para beneficio propio como para importar vehículos de alta gama".



Asimismo, la asambleísta Elizabeth Cabezas (AP) dio a conocer que su esposo, Javier Vaca, posee el carné desde el año 1989. Según dijo, le fue otorgado por una discapacidad producto de un accidente de tránsito que ocurrió hace 36 años. Cabezas añadió que su esposo no descarta tomar acciones contra las personas que publicaron la "injusta y tendenciosa" información.

La Ley Orgánica de Discapacidades, vigente desde septiembre del 2012 y su reglamento, de mayo del 2013, establecen que la calificación del porcentaje de discapacidad está a cargo del Ministerio de Salud. Esta, según la normativa, es gratuita. "Para el otorgamiento de los beneficios establecidos en la Ley, no se exigirá otro requisito además del documento que acredite la calificación de la discapacidad".