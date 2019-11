Presidente Lenín Moreno pide a los asambleístas que dejen de lado las ideologías

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lenín Moreno, luego de enviar su nuevo proyecto económico a la Asamblea Nacional, la noche de hoy jueves 21 de noviembre del 2019, explicó los alcances de la propuesta económica, en una cadena nacional.

“Señores asambleístas, dejemos de lado ideologías, partidos o banderas. Actuemos en función de las hermanas y hermanos ecuatorianos”, agregó.

“El día de hoy me reuní con todas las bancadas de la Asamblea Nacional. Acordamos que más allá de nuestras naturales diferencias el Ecuador necesita de actores políticos responsables, y enfocados en el bienestar de todos”, dijo Moreno.



“Hemos recogido también las sugerencias y aportes que ha hecho la ciudadanía. Así como la Ley de Crecimiento Económico no ponía ningún impuesto a los que menos tienen, este proyecto de reforma tampoco lo hace. Insisto, nunca hemos puesto ningún impuesto para los que menos tienen”, aseguró Moreno.

Video: YouTube, cuenta: SECOM Ecuador



El Presidente dijo que no se aumentará el Impuesto al Valor Agregado. También que no se crea ningún impuesto para los sectores más necesitados. Habló que en el proyecto se mantiene la condonación de intereses para 9 000 jóvenes que mantienen créditos educativos. Esto también aplicará para sus garantes solidarios.



Otro elemento que incluye el nuevo proyecto es el de eliminar el anticipo para el refinanciamiento de deudas. Es decir, la gente ya no tendrá que pagar el 20%, previo al establecimiento de convenios de pago con instituciones como el IESS, SRI, la banca pública, entre otras.



El proyecto también mantiene la eliminación del anticipo al Impuesto a la Renta. “Reducimos los trámites tributarios para los pequeños emprendedores para que puedan dedicarse a producir más y a generar empleo”, dijo el primer mandatario.



El agro será impulsado con sistema simplificado de tributos. Además de que a las empresas de las industrias de la agricultura y ganadería que fueron afectadas por el paro de octubre se les reducirá un 10% del valor a pagar por el Impuesto a la Renta en el próximo año en Cotopaxi, Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Tungurahua.



También habló de que varios insumos médicos para tratar enfermedades como la diabetes tendrán 0% de impuesto al valor agregado.



El Gobierno conectará con Internet a más de 392 parroquias rurales. “Será un internet muy barato”, dijo Moreno.



El Presidente finalizó su mensaje diciendo que se requiere de la aprobación de esta normativa antes de que el año termine.