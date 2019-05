Moreno anunciaría el 24 de mayo del 2019 la sustitución de algunos ministros

LEA TAMBIÉN

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tiene previsto anunciar el viernes 24 de mayo del 2019 la sustitución de "algunos" de sus ministros de cara a la segunda parte de su legislatura, confirmaron varias fuentes oficiales.

"En un principio se preveía una reestructuración de mayor escala, pero después se decidió que serían solo algunos", dijeron las fuentes consultadas.



El anuncio está previsto que lo haga durante la jornada festiva nacional del 24 de mayo, Día de la Batalla de Pichincha, durante un discurso que ofrecerá a la nación desde la Asamblea Nacional.

El alcance de la reestructuración de Gobierno es motivo de conjeturas en los círculos políticos desde "principios de mayo", cuando los ministros, siguiendo una tradición política en el país, le presentaron al presidente su renuncia.



"Ponen a su disposición los cargos para evaluación de sus funciones, y que él los ratifique o no en sus cargos", explicó una de las fuentes, y agregó que esta tradición se suele hacer periódicamente, cuando se cumple cada año de gestión.



La última vez que Moreno pidió la renuncia de sus ministros fue en noviembre de 2018, aunque en este caso "se ha reducido el alcance de sustituciones para no dar la imagen de una crisis gubernamental".



Esta fuente apuntó a los ministros de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Salud y Trabajo como posibles sustituciones, en los dos primeros casos por falta de resultados en la agenda de trabajo fijada por el presidente.



Según otra fuente gubernamental, serán "cambios cosméticos" y apuntó a sectores de índole más social como Cultura y Educación, donde el presidente "querría dar más visibilidad" a sus políticas, en momentos en que se plantea una reforma laboral y reajustes presupuestarios.



En la segunda parte de su legislatura, el mandatario tendrá que abordar varias reformas tras el reciente acuerdo alcanzado con varios organismos de financiación internacional que le han prometido más de USD 10 000 millones.



Los cambios en el gobierno, tanto de ministros como de fusión de carteras, han sido continuos en los dos primeros años de gestión de Moreno, que llegó al poder en mayo de 2017.



Otra de las fuentes declaró a Efe que hasta ahora han sido ratificados en sus cargos los ministros de Interior, María Paula Romo, de Exteriores, José Valencia, de Defensa, Oswaldo Jarrin, y de Comercio Exterior, Pablo Campana.



Las próximas elecciones presidenciales en Ecuador se celebrarán en 2021, aunque desde 2020 el ambiente electoral será parte de la actualidad del país.



En declaraciones a Efe, el anterior presidente del país, Rafael Correa, enemistado con su sucesor pese a que trabajaron juntos durante una década, dijo que sopesa presentarse al cargo de vicepresidente o al de asambleísta, dado que la ley le prohíbe hacerlo para el máximo cargo ejecutivo del país.



"Es una propuesta", dijo el exmandatario, y agregó que dentro de su idea, para el cargo de presidente, "probablemente se busque a alguien que no sea tan cercano al proceso de la Revolución Ciudadana", su movimiento.



Se trata de una fórmula que emula la de su excolega argentina Cristina Fernandez de Kirchner.