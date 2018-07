Moreno busca aliados políticos en Europa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Ejecutivo inició el trabajo diplomático y mediático para rebatir las acusaciones sobre una supuesta persecución política en contra del expresidente Rafael Correa.

El canciller José Valencia está al frente del equipo. Lo acompañan los agentes diplomáticos ecuatorianos radicados en países europeos.



La primera réplica tuvo lugar en España, durante la visita del presidente Lenín Moreno y ocho de sus ministros que se inició ayer y termina hoy. Valencia atendió entrevistas con Radio Nacional de España y el rotativo madrileño ABC.



Uno de los temas centrales de las entrevistas fue el discurso del expresidente Rafael Correa sobre una “judicialización de la política” en Ecuador y en el resto de la región.



“Eso lo tiene que determinar la Justicia. Tendrán que investigar si hay lugar a esas acusaciones. El Ejecutivo no interfiere en el proceso judicial, a diferencia de lo que ocurría en el pasado”, indicó Valencia.



Esa tesis también fue sostenida por Juan Sebastián Roldán, vocero y secretario particular del presidente Lenín Moreno. El funcionario, en cambio, tuvo una entrevista con diario El Mundo de Madrid.



“Para ser coherentes con nuestra posición, creemos que la Justicia tiene que hacer su trabajo”, dijo sobre el caso Balda. Recalcó, además, la idea de que en la administración gubernamental de Rafael Correa sí había interferencia.



Esteban Nicholls, docente de la Universidad Andina, cree que la estrategia mediática del Gobierno es convencional y previsible. “Crear opinión internacional ante la narrativa creada por el correísmo es una reacción tardía”, dice. Añade que la táctica refleja lo que ha sido el Gobierno en su primer año, “reactivo y con poca iniciativa política”.



El presidente Moreno no ahondó públicamente en el caso Correa. Aunque, ayer por la noche (hora española) tenía prevista una entrevista con la televisión pública local. Pero el contenido de ese diálogo no se ha transmitido aún.



La agenda del Primer Mandatario incluyó reuniones políticas con el rey Felipe VI y el presidente español Pedro Sánchez, quien además es el secretario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). También se había previsto una reunión con el exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero, también militante del PSOE, que hasta el cierre de esta edición no se había concretado.

Felipe VI recibió por segunda vez al Presidente ecuatoriano en el Palacio de la Zarzuela. Foto: Juan Carlos Hidalgo / EFE



Así, Moreno continúa en la búsqueda de aliados políticos en un sector de la izquierda española. En mayo pasado ya recibió a Rodríguez Zapatero en Ecuador. El político ibérico se comprometió en asesorar a Alianza País en la creación de su nueva escuela política.

Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación, había indicando -días antes del viaje- que la presencia de Moreno en Europa y estas reuniones también eran parte de la estrategia ecuatoriana para revertir el discurso correísta.



Teniendo en cuenta, además, que el otro sector de la izquierda de ese país apoya abiertamente a Correa y su idea de persecución política a líderes autodenominados progresistas en América Latina.



Fran Pérez, responsable de la extensión internacional de Izquierda Unida (la otra facción española de esa tendencia), dijo ayer a la cadena de televisión Hispan TV que el objetivo de Moreno “era conseguir el reconocimiento político de (Pedro) Sánchez, que no ha obtenido en Izquierda Unida y en Podemos”. Añadió que estos grupos han negado reunirse con el Gobierno ecuatoriano.



Santiago Basabe, catedrático de Flacso, cree que más allá de los temas ideológicos, el interés del Gobierno ecuatoriano en acercarse al PSOE es netamente político ya que se trata del partido que está al frente del Gobierno en este momento, a diferencia de Podemos, que si bien tiene fuerza legislativa, no tiene poder de decisión en temas internacionales.



Menciona, por ejemplo, que esas relaciones serán importantes si en algún momento, dada la orden de captura internacional por el caso Balda, el expresidente Rafael Correa decidiera buscar un posible



Acuerdos y cooperación



Los Gobiernos de España y Ecuador firmaron ayer un acuerdo de cooperación en materia policial, que facilitará el intercambio de información entre ambos países para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico.



Moreno también tenía prevista la firma de dos memorandos de entendimiento con grupos empresariales españoles para fortalecer su proyecto de construcción de viviendas sociales Casa para Todos.



Hoy, Moreno dará una conferencia titulada Saliendo del abismo. Luego, visitará un campamento infantil de verano, donde se reunirá con hijos de migrantes. Por la tarde, tiene previsto su retorno a Quito.