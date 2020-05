'Hago un llamado a los 221 alcaldes del país: Abran la economía', dice el presidente Lenín Moreno

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La noche de este 7 de mayo del 2020, en cadena nacional, el presidente Lenín Moreno pidió a los 221 alcaldes del país que abran la economía para retomar las actividades en medio de la pandemia del covid-19.

“Hoy tenemos que enfrentar otro gran desafío: cuidar el empleo y la productividad. Por eso hago un llamado a los 221 alcaldes del país: Abran la economía, ábranla con responsabilidad; no podemos cerrar los ojos frente a la realidad”.



“Señores alcaldes; tomen decisiones. No pueden permitir que la economía funcione clandestina e informalmente. Eso es irresponsable con respecto al futuro del país”.



“Debemos empezar la etapa de reactivación sin descuidar la salud, aprendamos de los países desarrollados, que lo están haciendo; no perdamos el tren de la historia”, dijo el Primer Mandatario.

“Hago un llamado a los 221 alcaldes del país: Abran la economía,”, dice el presidente @Lenin Moreno, quien delegó a esas autoridades la definición del color del semáforo en su ciudad por el #covid19. “Hoy tenemos que enfrentar otro gran desafío: cuidar el empleo y productividad”. pic.twitter.com/xfT42vopH5 — El Comercio (@elcomerciocom) May 8, 2020

Desde el 4 de mayo en Ecuador rige una 'nueva normalidad' al pasar del aislamiento al distanciamiento social y el Gobierno dispuso que los COE cantonales determinen el semáforo que regirá en cada provincia.

De los 221 cantones del Ecuador, que empezaron con el semáforo rojo, 166 notificaron que se mantendrán con esta medida hasta el 31 de mayo. Es decir, la mayoría de los municipios.



En la cadena, Moreno también se refirió a los recursos que han llegado al país desde organismos multilaterales para enfrentar la crisis sanitaria causada por el covid-19.

“Contamos con USD 640 millones del Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial aprobó hoy un desembolso de USD 500 millones. Finalmente hoy llegaron otros USD 300 de la Corporación Andina de Fomento”.



El Primer Mandatario señaló que estos recursos se destinarán a la reactivación de la economía y a conservar el empleo.



En el inicio de su intervención, Moreno habló sobre la corrupción presentada durante esta emergencia sanitaria y reiteró que serán implacables contra estos casos, “caiga quien caiga”.



“Gracias señora Fiscal. Gracias a la Policía Nacional por su actuación inmediata. Les pido que no paren ni un solo instante en ese empeño”, manifestó.



Según el Presidente, durante este periodo “se perdió el miedo a denunciar la corrupción”. En ese contexto, pidió que los ciudadanos, al ser quienes conocen de cerca la realidad, la denuncien.



MÁS SOBRE LA EMERGENCIA SANITARIA Noticias Medidas de protección Mapa de infectados Glosario

placeholder