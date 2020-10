Moreno dice que acuerdo comercial con EE.UU. no se concretaría en su mandato, durante un encuentro con empresarios estadounidenses

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Ecuador intenta atraer inversión extranjera, como parte de su plan de recuperación económica post covid-19. Es por eso que el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en un conversatorio virtual con empresarios y miembros corporativos del Americas Society/Council of the Americas (AS/COA por sus siglas en inglés).

El diálogo se efectuó de manera virtual, este jueves 29 de octubre de 2020. La directora del organismo, Susan Segal, reconoció el “enorme potencial exportador” de Ecuador y resaltó el compromiso del país para promover la inversión extranjera.



Moreno, en su intervención, habló de cómo Ecuador y especialmente Guayaquil sufrió el embate del coronavirus y de los planes para resistir, reactivar y recuperar la economía. El Mandatario pasó revista a la renegociación de la deuda con tenedores de bonos, al fomento productivo a través de líneas de crédito y volvió a criticar a los gobiernos identificados con el socialismo del siglo XXI.



En la ronda de preguntas formuladas por empresarios, Moreno reiteró que en los siete meses que le quedan de su mandato no impulsará una reforma tributaria. Pero aseguró que su intención es dejar planteada esa posibilidad, para que el próximo Gobierno tome la decisión.



También habló de la política exterior y dijo que privilegiará las relaciones con los países con los que Ecuador mantiene una mayor relación comercial. En cuanto a la posibilidad de sellar un acuerdo comercial con EE.UU., Moreno confesó que quizás este tratado no se concrete durante su período, pero espera que se avance en las negociaciones. “Ese tratado que estamos a la expectativa de construir lo más pronto posible, seguramente no se pueda hacer en mi periodo, pero vamos a dejar bastante avanzado el tema”.



Otra pregunta fue sobre la posibilidad de que Ecuador privatice activos energéticos. El Presidente señaló que “hay algunos activos que podrían estar a órdenes del sector privado”, que, según dijo, ha demostrado tener un mejor manejo productivo que el sector público.



Moreno dejó abierta la posibilidad de que empresas de salud inviertan en Ecuador, para poder resolver las deficiencias en el sistema sanitario. El Jefe de Estado también habló del Metro de Quito y dijo que él “sugirió” al anterior Gobierno que se destine USD 800 millones para la construcción de esa obra en la capital. Aseguró que el régimen está dispuesto a seguir apoyando el proyecto.



Finalizó reiterando la apertura para atraer inversión extranjera en las áreas con mayores índices de rentabilidad, para poder generar empleo. Ofreció seguridad jurídica. De igual forma, dijo que el país necesita una Ley Anticorrupción y comentó que ese fue uno de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para lograr una nueva línea de crédito.