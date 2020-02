Lenín Moreno: ‘Los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“Los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso”. Esas palabras fueron pronunciadas por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, durante una reunión con inversionistas en Guayaquil la tarde de este viernes 31 de enero del 2020.



“Yo veo que las mujeres muchas veces denuncian los acosos, es verdad, y está bien que lo hagan”, dijo el Mandatario durante el evento denominado 'Ecuador: Destino Confiable de Inversiones', en el centro de convenciones de la Universidad Espíritu Santo (Uess).



No obstante, Moreno sostuvo: “Pero a veces veo que (se refiere a mujeres) se ensañan con aquellas personas feas en el acoso. Es decir que el acoso es cuando viene de una persona fea, pero si la persona es bien presentada, de acuerdo a los cánones, suelen no pensar necesariamente en que es un acoso”.



El Primer Mandatario agregó que a veces “exageramos en las cosas, exageramos en los géneros”. En esa línea, contó que hace días escuchó a un "experto en lenguas" que cuestionaba a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, porque había exigido que al referirse a su cargo se la trate con el género femenino, es decir como presidenta y no como presidente.



“El experto decía que no hay tal, que por favor dejemos de rebuscar. Obra de desocupados que no tienen nada que hacer, sería bueno ponerlos a trabajar, a pensar en cosas que realmente sean prácticas y que sirvan en la vida cotidiana y que puedan enseñarles a sus hijos, a los jóvenes, a sus alumnos, cómo vivir, qué hacer en la vida”, dijo el Presidente.



“Inclusive los jóvenes, yo recuerdo cuando era joven..., teníamos que aprender de sexualidad por el camino supuestamente más experimental, que generalmente nos llenaba de mitos y de tonterías la cabeza. Sería bueno que en las escuelas se enseñe eso; decíamos, que realmente se empezó a dar clases de educación sexual”, señaló Moreno.

Las polémicas declaraciones pueden verse desde el minuto 22:50 de esta transmisión.



Luego, el Mandatario retomó el discurso empresarial. Anunció que el Estado ha suscrito contratos de inversión con 76 empresas por un monto mayor a los USD 2 000 millones, lo que significa la apertura de 10 000 nuevas plazas de empleo, según el comunicado de la Secom.



Moreno dijo que los empresarios son capitales en la producción de un país, en el bienestar, empleo e inversión. “Yo creo que a los jóvenes siempre debemos enseñarles a emprender”.



En la jornada también participó el ministro de Comercio Exterior, Iván Ontaneda. Él indicó que el Gobierno ha convertido en política de Estado la promoción y atracción de inversiones con seguridad jurídica, leyes con incentivos y estabilidad.



“La inversión no llega con un discurso, llega con acciones”, dijo Ontaneda. El funcionario informó también que, del total de contratos, 23 fueron suscritos en 2018 por más de USD 880 millones y 53 más en 2019, por alrededor de USD 1 200 millones.