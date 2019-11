Evo Morales tramitó pasaporte 'común' en legación boliviana en México

LEA TAMBIÉN

El expresidente boliviano, Evo Morales, tramitó este viernes 29 de noviembre de 2019 un “pasaporte común” en la embajada de su país en México, informó a la AFP la canciller Karen Longaric.

“Evo Morales se ha apersonado a la embajada de Bolivia en México (...) y ha pedido que se le otorgue pasaporte común boliviano”, declaró la jefa de la diplomacia boliviana entrevistada por la AFP .



Por su condición de dignatario de Estado, Morales solía usar un pasaporte de índole diplomático.



Longaric no cree que se llegue al extremo de romper relaciones con México por la negativa de entregar a dos exministros del renunciado Evo Morales asilados en su embajada en La Paz y acusados por la justicia de sedición y terrorismo.



“Veo un desgaste en la medida en que el gobierno de (presidente mexicano Manuel) López Obrador no solamente tolere, si no aliente, la actividad desestabilizadora que realiza Evo Morales desde México”, sostuvo.



Por otra parte, comentó la posibilidad abierta temprano este viernes por su colega del Interior, Arturo Murillo, de demandar a Morales ante un tribunal de La Haya por “crímenes de lesa humanidad”.



“Si se decidiera denunciarlo ante la Corte Penal Internacional, que tiene sede en La Haya, (..) sería por delitos de lesa humanidad o delitos de genocidio”, explicó Longaric, internacionalista formada en leyes.



El trámite tiene sus peculiaridades “primero hay que agotar la vía interna” y cuando ha fallado por alguna razón esa instancia local, “entonces recién se puede apelar” ante la Corte Penal Internacional, dijo. “Es un proceso relativamente largo”, abundó.



El exmandatario, que gobernó el país durante casi 14 años, “debe responder ante la justicia por lo que ha hecho y está haciendo, además de sus cómplices que tienen participación en los luctuosos hechos que vivieron los bolivianos”, acusó Murillo.



Morales, que dimitió el 10 de noviembre tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas y en medio de una convulsión social, es investigado respecto de un audio en el que una voz -que el gobierno asegura es del exmandatario- llama a cercar las ciudades y cortar el suministro de combustible y alimentos.



Bolivia se vio sacudida por violentas manifestaciones que dejaron al menos 33 muertos tras las elecciones del 20 de octubre que dieron como ganador a Morales pero que luego fueron anuladas por las “graves” irregularidades que reportó una misión de la OEA.