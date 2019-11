El opositor Mesa pide al oficialismo que facilite la sucesión a Evo Morales

LEA TAMBIÉN

El opositor y expresidente Carlos Mesa llamó este lunes 11 de noviembre de 2019 al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), con mayoría en el Parlamento de Bolivia, a facilitar la sucesión a Evo Morales, ante el vacío de poder generado en el país.

La solución puede ser que el MAS permita que se nombre un nuevo presidente del Senado que de forma interina ejerza la jefatura de Estado, declaró Mesa ante los medios en La Paz.

El líder de la opositora Comunidad Ciudadana se pronunció sobre la renuncia anunciada el domingo por Morales, para recordar que tiene que aceptarla la Asamblea Legislativa y está pendiente de poder reunirse.



El expresidente boliviano (2003-2005) acusó a Morales de haber roto la línea sucesoria, pues junto a él renunciaron quienes, según la Constitución, podrían sucederle.



Los hasta ahora vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado Adriana Salvatierra y el presidente del Congreso Víctor Borda, la línea sucesoria, también anunciaron su renuncia.



El veterano político reconoció que es una "tarea difícil" el buscar una solución, porque tiene que reunirse la Asamblea para aceptar formalmente las renuncias y tiene mayoría de dos tercios el MAS de Morales.



Por ello, apeló "al sentido patriota y la responsabilidad" del MAS para que se reúna el Parlamento, para lo que aseguró que existen contactos de parlamentarios opositores con los oficialistas, sin que tengan temor a una persecución contra ellos.



Muchos cargos del oficialismo anunciaron sus renuncias tras denunciar actos de violencia contra ellos, como el propio Víctor Borda, al que incendiaron su casa.



La céntrica plaza Murillo en La Paz, donde están las sedes del Parlamento y el Gobierno de Bolivia, estaba fuertemente resguardada por un cordón policial hasta que muchos de los policías decidieron amotinarse en un cuartel cercano, disconformes con la gestión que realizaba Morales en la crisis que atraviesa Bolivia.



Mesa instó a la Policía y a las Fuerzas Armadas a que garanticen la seguridad.

Otro de los mensajes del expresidente, que renunció al cargo en medio de una grave convulsión social en 2005, fue para advertir ante la comunidad internacional que no es verdad el golpe de Estado que denuncia Evo Morales.

"No hubo ningún golpe de Estado en Bolivia", insistió, sino que "el pueblo boliviano heroicamente ha dado una lección democrática", al forzar la renuncia de Evo Morales.



Al respecto, subrayó que las Fuerzas Armadas simplemente instaron a Morales a renunciar para pacificar el país, pero "no salieron a la calle" ni presionaron para que renunciara, solo fue una "sugerencia".



La Organización de Estados Americanos (OEA) difundió el domingo un informe advirtiendo de graves irregularidades en las elecciones del 20 de octubre tras las que Evo Morales fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo hasta 2025.



Morales seguidamente anunció nuevas elecciones con un nuevo órgano electoral, pero la oposición y comités cívicos respondieron que la única salida era su renuncia, la tensión fue aumentando en el país y en horas de la tarde comunicó que dejaba el poder.