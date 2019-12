Así fueron los días de la infancia de Evo Morales en Argentina: casi no hablaba y vendía helados

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, actualmente refugiado en Argentina, es un personaje emblemático no solo por haber sido el primer Jefe de Estado de origen indígena.

Sus 14 años de gobierno, sus logros económicos, los resultados de las cuestionadas elecciones de octubre de 2019 y las escaramuzas políticas durante su gestión son tan solo una parte del carácter que Morales fue formando durante su trayectoria.



Lo que lo llevó al poder fueron casi dos décadas vinculado al sindicalismo de los agricultores cocaleros, un importante sector en Bolivia. Pero para llegar a este punto tuvo que empezar desde cero.



Y fue precisamente en Argentina donde inició su historia. Era 1966 y Morales tenía seis años cuando dejó Bolivia y migró junto a su familia al norte de Argentina, a la ciudad de Campo Santo, a 50 kilómetros de Salta, durante la época de la zafra de la caña de azúcar. Según publica el portal BBC Mundo, este viernes 13 de diciembre del 2019, en ese lugar el exmandatario fue por primera vez a un centro educativo. El plantel en donde estudio fue escuela Julio Argentino Cornejo.

BBC News Mundo - Evo Morales en Argentina: cómo fue la primera vez que el expresidente de Bolivia vivió en ese país vendiendo helados y casi sin hablar español https://t.co/cGRyUhcBSR — @humocarolara (@humocarolara) December 14, 2019



"Yo no entendía castellano, era aymara cerrado. Sentadito atrás de todos los compañeros de curso. La profesora qué hablaría, yo no entendía", contó Morales durante una visita que hizo en 2014 a su primera escuela en Argentina. Ese día, el exjefe de Estado narró cómo se adaptó a las aulas, después de haber permanecido en el campo.



Una de las anécdotas que compartió el exmandatario boliviano fue su dificultad para hablar castellano y la paciencia de su primera maestra, la argentina Elva del Valle Kutny, a quien Morales recordaba con cariño. "Tal vez se dio cuenta que yo era el tímido, el asustado. Me agarraba de mi cabello, me acariciaba y decía 'Evito, Evito'. Era lo único que entendía", aseguró.



Durante su estadía en Argentina, junto a su padre y su hermana, el pequeño Evo Morales tuvo su primer trabajo; se dedicaba a vender helados de agua por las calles de la ciudad, relata BBC Mundo.



Aunque no ganaba mucho con este trabajo, tenía permitido comerse tres helados al día para calmar la sed, los cuales le encantaban. A fines de ese año, la familia regresó a su pueblo natal de Orinoca y luego el padre de Morales decidió viajar a la selva de Chapare, en donde las personas cultivaban coca y en cuyo sitio él dio sus primeros pasos en la política como líder sindical de los cocaleros.