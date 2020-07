Moradores de Ponceano Alto, en el norte de Quito, denuncian robos y asaltos y piden mayor seguridad

LEA TAMBIÉN

Lenin López no imaginó la sorpresa que le esperaba la mañana del sábado 4 de julio de 2020 cuando se dispuso a revisar su vehículo Toyota Corolla. La ventana trasera del automóvil estaba rota y el motor no arrancaba, pues había sido desmantelado durante la noche. Los moradores manifiestan que ésta no es la primera ocasión en la que ocurren este tipo de incidentes en el sector de Ponceano Alto, en el norte de Quito.

El robo se registró alrededor de las 03:45 de la madrugada, hora en la que los sospechosos traspasaron el muro que bordea el edificio y accedieron a los parqueaderos. En el lugar, robaron las piezas internas del vehículo de López y el carro de otro vecino. De acuerdo con su testimonio, en las cámaras de seguridad de los edificios aledaños se observó cómo los hombres que ingresaron ya habían intentado forzar las cerraduras de otros predios.



El perjudicado señala que reponer estas pérdidas bordean los USD 3 500, entre refacciones y mano de obra. Los materiales sustraídos fueron el motor de arranque, depurador, sensores de temperatura y otros accesorios que, inclusive, fueron desatornillados.



Otro caso similar le ocurrió a Luis (nombre protegido), quien se dedica a la construcción en uno de los edificios del sector. Su camioneta fue robada. El afectado manifiesta que siempre solía dejar su vehículo estacionado en los exteriores de su lugar de trabajo, sin embargo, la tarde del 25 de junio, el automotor desapareció.



Con el robo de la camioneta, también perdió sus materiales de trabajo, licencia, matrícula y cédula, que se encontraban en el interior. Aunque ya no puede movilizarse como anteriormente lo hacía, dice no tener mayor dificultad para continuar con sus labores puesto que vive en un barrio aledaño. Solicita que si alguien ha visto el automotor de color rojo, notifique a las autoridades.



Tanto Lenin López como Luis creen que durante la pandemia los delitos han aumentado y el accionar de la Policía para realizar patrullajes y reaccionar ante las emergencias es deficiente. Hace una semana los vecinos de Ponceano atraparon a un sospechoso que intentaba subir un muro y, hace dos semanas, un domicilio fue robado.



La Policía del Distrito La Delicia señala que en Ponceano la delincuencia ha decrecido en un 52%; la cifra incluye robos a personas, vehículos, domicilios, autopartes y muertes violentas. Jimmy Viteri, jefe del Distrito, manifiesta que debido al retorno progresivo a la normalidad, es posible que los delitos también hayan aumentado.



López y otros vecinos perjudicados señalan que han realizado las denuncias correspondientes, “pero aún no existe respuesta por parte de las autoridades”. López indica que, con los vecinos, ya se ha planteado la alternativa de contratar seguridad privada.