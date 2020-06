Moradores de Chillogallo, en el sur de Quito, piden al Municipio la reubicación de los vendedores informales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La presencia de los comerciantes informales causa malestar entre los vecinos de Chillogallo, la parroquia urbana de Quito con más casos de covid-19. Según datos del Municipio, hasta el lunes 22 de junio se reportaron allí 459 contagios.

Le siguen Guamaní, Belisario Quevedo, Centro Histórico y La Magdalena con 411, 354, 338 y 321 respectivamente.



Más de 100 comerciantes autónomos no regularizados ocupan los espacios públicos de ese sector todos los días para trabajar. Se aglomeran en las avenidas Mariscal Sucre, El Tránsito y Morán Valverde, así como en las calles Manuel Coronado, Luis López, Joaquín Ruales y Antonio Conforte. Se ubican en las aceras con frutas, verduras, utensilios de limpieza, accesorios de teléfonos celulares y dificultan el paso de los peatones.



Ante esa realidad, los dirigentes de Chillogallo anunciaron que, en los próximos días, se realizará un plantón para pedir la reubicación de los comerciantes autónomos no regularizados. Los dirigentes del sector indicaron que las pruebas de diagnóstico de covid-19, que anunciaron las autoridades, no se realizaron como les ofrecieron.



También entregarán un plan de reactivación económica y un proyecto de reubicación para los informales en los mercados municipales. Asimismo, presentarán una acción de protección para detener el cobro excesivo de los servicios básicos en la Unidad Judicial de Quitumbe.