Moradores del barrio Palestina, en el sur de Quito, piden apoyo para una familia afectada por el covid-19

Los vecinos del barrio Palestina, en el suroccidente de Quito, están intranquilos. En ese empinado vecindario residen unas 60 familias, en su mayoría, comerciantes que viven del día a día. Agustín Taipe, representante de los moradores, teme por la salud de los integrantes de una familia, a quienes la pandemia del coronavirus ha golpeado también en el ámbito económico.

La noche de este jueves 21 de mayo del 2020, el dirigente contó la historia de José Vega y su hogar. El ciudadano lleva tres semanas internado en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del sur de la capital, a causa del covid-19.



Luis, el hijo menor del paciente, atendía a su progenitor antes de que sea internado. Por esa cercanía, el joven también presentó síntomas respiratorios y tuvo que ser trasladado al mismo hospital en el que se encuentra su padre.



Según relata Taipe, Luis permaneció internado dos semanas por problemas en sus pulmones y fue dado de alta el domingo 17 de mayo. Sin embargo, aún no recibe los resultados de la prueba de hisopado que le practicaron para confirmar o descartar que padece coronavirus.



Como medida de prevención, las autoridades sanitarias dispusieron que la madre de Luis, María Caisaguano; así como su hermano mayor, Ramiro- quien tiene un problema en su pierna derecha que le impide caminar adecuadamente- cumplan un aislamiento preventivo en su hogar.



El problema es que debido al estado de salud de José y de su hijo Luis, la familia no cuenta con ingresos para costear sus necesidades básicas. Los vecinos de Palestina se han organizado para compartir alimentos, pero reconocen que no es suficiente, pues ellos también sufren por la crisis económica. Muchos han perdido sus empleos.



Por ello, los moradores piden a las autoridades del Gobierno y del Municipio de Quito que se acerquen con ayuda o kits alimenticios al sector. Además, solicitan que personeros de la alcaldía dispongan la fumigación del barrio Palestina.