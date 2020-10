El monumento manchado de Cristóbal Colón en Bolivia comienza a ser restaurado

LEA TAMBIÉN

La estatua de Cristóbal Colón en la ciudad boliviana de La Paz, que fue pintada de rojo y con una calavera, comenzó a ser restaurada por estudiantes de la escuela taller impulsada por la Cooperación Española.

Alrededor de una decena de estudiantes de la escuela taller de restauración, que es impulsada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Alcaldía de La Paz, inició esta semana los arduos trabajos de restauración del monumento.



La estatua de mármol fue pintada de rojo donde se encuentra el nombre de Cristóbal Colón y en la base tenía una calavera pintada de negro, además de una chakana o cruz andina, símbolo de las culturas originarias.



El monumento apareció de esta forma el pasado 12 de octubre del 2020, el día en el que se recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América hace 528 años.



La estatua fue inaugurada en 1926 y es obra del escultor italiano Giuseppe Graciosa, lleva en el frente una leyenda en latín y otra en italiano en la parte trasera, ya que fue un obsequio de la comunidad italiana en La Paz.



Los trabajadores armaron los andamios para realizar la restauración y taparon con telas de colores las figuras de la calavera y la cruz andina.



Los distintos tipos de pintura que utilizaron para esa intervención, como aerosoles, hacen un poco más compleja la restauración del mármol de la base.

Los restauradores comenzaron limpiando con químicos neutros las manchas de pintura y luego procedieron a utilizar chorros de agua para remojar la pintura, pero no se sabe cuánto tiempo tardarán en finalizar el trabajo de conservación.



A pesar de las labores de restauración, en el piso cerca del monumento se lee en pintura roja "ya no nos colonicen".



"Me parece positivo la restauración, porque al final de cuentas es parte del patrimonio de los bolivianos, de los paceños, y pienso que estas acciones, que yo las reprocho, no van a solucionar absolutamente nada", expresó a Efe el boliviano César Castillo.



Además de este monumento, otro que fue intervenido el pasado 12 de octubre fue la estatua de Isabel la Católica, a la que vistieron con una manta y una pollera que son características de las cholas bolivianas y renombraron la plaza donde se encuentra como "plaza de la chola globalizada".



No es la primera vez que la estatua de Colón en La Paz fue pintada, pues en noviembre de 2018 también apareció con pintura y carteles que calificaban a Colón de genocida y pedían la retirada del monumento.