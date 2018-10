Montúfar dijo que Mera presentó réplica legal de Correa por denuncia en el caso Odebrecht

LEA TAMBIÉN

El político ecuatoriano César Montúfar, que denunció al expresidente Rafael Correa por delincuencia organizada relacionada con el caso de corrupción de la firma brasileña Odebrecht, dijo este lunes 15 de octubre del 2018 que se ha presentado una réplica legal del exgobernante en su contra.

El exsecretario jurídico de la Presidencia en el Gobierno de Correa, Alexis Mera, "ha presentado un escrito" que considera a la denuncia de "delincuencia organizada" como "maliciosa y temeraria", señaló Montúfar en declaraciones a la salida de una diligencia en la Fiscalía.



Montúfar, que es acusador particular en este proceso, dijo no temer a la demanda de la defensa de Correa quien, según afirmó, "tiene que responder al país" por los casos de supuesta corrupción que han sido denunciados.



El político se lamentó de que Correa, así como su exvicepresidente Jorge Glas y el exfiscal general del Estado Carlos Baca, no hayan comparecido a la Fiscalía para dar sus versiones sobre el delito de supuesta "delincuencia organizada" en relación con las actividades de la firma brasileña en Ecuador.



"No se presentaron", pero "seguiremos en la lucha para que prevalezca la justicia en nuestro país", precisó Montúfar en su cuenta de Twitter, donde anunció que ha pedido que se haga una segunda convocatoria a Correa, Glas y Baca.



Raúl Cavanilla, abogado de Montúfar, ratificó que dentro de la investigación por el delito de delincuencia organizada que denunció su cliente, se tenía previsto la comparecencia de los tres para que rindieran este lunes sus versiones.



Al no acudir a esa diligencia, Cavanilla explicó que ha pedido a la Fiscalía que fije una nueva fecha para el segundo llamado que, de no concretarse, daría paso a una eventual tercera convocatoria con intervención de la fuerza pública.



Aclaró, además, que la comparecencia de Correa se daría en Bélgica, donde reside, a través de videoconferencia; mientras que la versión de Glas podría ser recogida en la Cárcel 4 de Quito donde guarda más de un año de los seis a los que fue condenado a prisión por un caso de asociación ilícita también relacionado con Odebrecht, que él niega.