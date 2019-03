Monto de subsidios de los combustibles sube 22% en Ecuador

LEA TAMBIÉN

El presupuesto establecido para cubrir los subsidios que entrega el Estado para mantener los precios de los combustibles aumentó. Según Petroecuador, en este año se necesitarán USD 382 millones más en relación con el monto aprobado en la Pro forma Presupuestaria del 2019. Es decir, se pasó de USD 1 742,9 millones a 2 124,9 millones.

Este aumento se explica porque se destinarán más recursos para el diésel importado respecto de la Pro forma. Además, ahora se incluyen USD 281,8 millones para subvencionar a las gasolinas, cuando antes no se consideró este rubro.



Para cubrir estas asignaciones, el Gobierno deberá buscar mayores recursos a través de ajustes en el gasto corriente, reformas tributarias y otros, consideró el analista económico Ramiro Crespo.



Para la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleos del Ecuador (Camddepe), el incremento en la asignación de estos subsidios se explica porque las medidas para ajustar estas subvenciones no tuvieron los resultados esperados o no se concretaron.



La decisión de quitar el subsidio para la gasolina súper, por ejemplo, motivó a que los consumidores de este producto migraran a la extra y ecopaís, cuya demanda subió 40%, según Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Camddepe.

Otro factor que influyó fue que finalmente no se aplicó el anuncio de eliminar el subsidio al diésel para el transporte particular y de cuantías domésticas (subsidio a pequeñas industrias y agricultores).



La falta de acuerdos para definir un mecanismo de compensación con los representantes del transporte público y de carga, que emplean este derivado, motivó al Gobierno, además, a mantener el precio vigente de USD 1,037 por galón para estos sectores.



A esto también se suma que la Refinería Esmeraldas, la principal planta refinadora del país, se encuentra en un mantenimiento programado desde el pasado 1 de marzo y que se extenderá hasta mayo. Esto obliga a importar un mayor volumen de derivados.



En el 2018, cuando la Refinería operaba regularmente, las importaciones de cada producto respecto del consumo total del país representaban: 61% diésel, 58% gasolinas y 82,6% gas, refirió la Camddepe.­



Pese a este escenario, Petroecuador estima que este año se ahorrará alrededor de USD 377 millones por el ajuste en los precios de las gasolinas extra, ecopaís y súper. Pero no se contemplan nuevas revisiones del costo de los combustibles en este y el próximo año.



Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, aclaró el jueves pasado en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea que el plan de focalización de subsidios para reducir en USD 500 millones este rubro se hará en el 2021.



Mientras esto no se ejecute, Crespo argumentó que se mantendrá el contrabando de estos productos y también el excesivo uso de estos combustibles por parte de la gente que tiene la posibilidad de pagar un precio más alto.



En contexto



Entre el 2006 y el 2018, el 58% del total de subsidios que entregó el Estado a diversos sectores correspondió a la subvención a los combustibles. Le siguieron en importancia las ayudas dadas a la seguridad social y los bonos para la población vulnerable.