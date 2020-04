Montecristi batalla contra dos males en la emergencia sanitaria

LEA TAMBIÉN

En Montecristi, en el sur de Manabí, se incrementa el temor por las muertes ocurridas durante la emergencia por el coronavirus.

Las autoridades locales piden que se declare en alerta sanitaria a este cantón de 107 785 habitantes, debido al alto riesgo de exposición que hay por el covid-19 y el dengue.



En las redes sociales, los habitantes claman por atención ante la expansión de estos males.



Según el alcalde, Washington Arteaga, hay dos momentos trágicos que marcaron a la población. Primero la muerte de unas 20 personas con síntomas parecidos al coronavirus y luego otras 10 por causas similares.



“Tenemos la mayor cantidad de fallecidos, aquí amanecen dos y cuatro personas sin vida cada día. Pido que se sinceren las cifras y nos digan la verdad. Creo que están ocultando la información”, reprochó el Alcalde en un video que difundió en sus redes sociales.

El primer caso de coronavirus en Montecristi se reportó el 20 de marzo de 2020, es decir cuatro días después de que en la provincia se anunciara la presencia de la pandemia.



Este 15 de abril del 2020 el cantón reportó 6 casos confirmados. Los informes por dengue no se han difundido, pero hay preocupación porque el año pasado el cantón registró enfermos. La provincia manabita tuvo 1 300 casos de dengue en el 2019 y hasta enero pasado se confirmaron 132.



La Sequita y Pepa de Huso son las comunidades que reportaron fallecidos por posible coronavirus en las últimas semanas.



Según sus habitantes, los enfermos presentaron síntomas de asfixia y complicaciones cardíacas que no pudieron superar hasta horas previas al deceso. El Comité de Operaciones de Emergencias nacional informó que estos casos no están confirmados por coronavirus.



No obstante, se esperan los resultados de las pruebas practicadas en la comunidad a personas que estuvieron en contacto con los fallecidos.



Una brigada de médicos del Ministerio de Salud llegó a la zona hace tres días para evaluar a las familias. El COE cantonal de Montecristi solicitó que se incrementara la atención en el sector salud de la zona a través de una carta que envió al ente provincial.



El gobernador de Manabí, Tito Nilton Mendoza, y autoridades del Ministerio de Salud llegaron a Montecristi este 15 de abril del 2020.



En el Centro de Salud entregaron dos clínicas móviles para que atiendan las 24 horas del día a la población que necesita una valoración preliminar por sospecha de coronavirus.



También se elaboró un cronograma para que se realice la fumigación en barrios y sectores donde se han reportado casos de dengue.