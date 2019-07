Las nuevas invasiones en Monte Sinaí están en zonas de riesgo

LEA TAMBIÉN

En el sector de Monte Sinaí se intenta frenar el tráfico de tierras, mediante operativos. Hasta ayer se detuvieron a 15 personas. En el populoso sitio se han identificado desde la semana pasada cuatro nuevas parcelas con 970 predios, que están en zonas de riesgo o denominadas zonas de seguridad.

De acuerdo con Evelyn Montalván, titular de la Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, los detenidos realizaban actividades ilegales cuando fueron capturados. Unos seis fueron detenidos por abrir vías; otros tres promovían la invasión y el resto instalaba transformadores para dar energía por hurto.



En el sector Valle Hermoso hay 270 estructuras levantadas, en Las Camilas son 150, en los Juanes, 100; y en Las Thalías hay 90. En la mayoría de esos lugares, los inmuebles son de caña, construcción mixta, plástico o zinc. Hay otros terrenos demarcados con cinta plástica.



Montalván dijo que el uso ilegal de suelo o tráfico de tierras es sancionado penalmente. “La mayoría de los terrenos no está habitado, solo se ha fraccionado el espacio para tener la tenencia del suelo. Hemos levantado la información completa para la toma de decisiones”, puntualizó.



En Las Camilas, la parcela fue demarcada en enero bajo la Asociación Virgilio Briones. Ahí sus promotores afirmaron días atrás que los terrenos no tuvieron precio para los ciudadanos y que se buscaba la legalización con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el propietario del predio.



Indicaron que los interesados son personas que no tienen viviendas en Guayaquil, y para ello se les pidió una firma juramentada y un certificado del Registro de la Propiedad.

Virgilio Briones, uno de los iniciadores del lugar, indicó que han contratado un topógrafo, por USD 2 500. “Por ello hemos pedido USD 15 a cada socio, ahí saldrán los planos para el Estado y el Municipio”. Briones, de 80 años, fue detenido el fin de semana, pero ahora tiene medidas sustitutivas.



En Monte Sinaí continúan los operativos con presencia policial y militar. Las personas siguen llegando para conseguir un lote. Juana Farfán comentó que una de sus primas vino desde Salitre y quería un terreno para habitar con sus tres hijos. “Sabemos que es prohibido, pero confiamos en que nos ayuden”.



Montalván especificó que la mayoría que tomó un terreno en Monte Sinaí habita en los poblados aledaños.