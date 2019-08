Monserratth Espinosa, ganadora de Galardones en el 2017, aún espera beca ofrecida por Senescyt

LEA TAMBIÉN

Monserratth Espinosa es una diseñadora gráfica, de 25 años. En el 2017, ella ganó el concurso Galardones por una investigación sobre arte y patrimonio cultural en una localidad de su natal Ibarra. Con emoción recibió la noticia del premio pero luego de dos años aún no se concreta, ya que las condiciones -señala- han cambiado varias veces.

El concurso Galardones fue una iniciativa que reconocía las diferentes investigaciones de jóvenes de universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos. El último proceso registrado en la página de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) se dio en el 2017. Allí se explica que su objetivo es estimular la iniciativa y creatividad científico-tecnológica de los alumnos de instituciones de educación superior.



Eso motivó a Monserratth a participar. Con su ponencia titulada ‘El rol del diseño editorial en el reforzamiento y puesta en valor de los saberes de los pueblos ancestrales’ logró el primer lugar. El premio -relata- consistía en una beca para un posgrado internacional en una universidad que ella eligiera en cualquier parte del mundo.



Sin embargo, en el 2018 recibió una llamada de la entidad de educación superior para informarle sobre cambios en las bases del concurso. “Ya no podía elegir una carrera internacional, por lo que me dijeron que debo optar por una que existiese en el país. Me asignarían una institución nacional que tenga ese programa de estudios”.

Monserratth Espinosa (vestido plomo) recibió reconocimientos por su investigación sobre arte y patrimonio cultural. Foto: Cortesía / Monserratth Espinosa



Pero no todo fue sencillo, necesitaba la carta de admisión de la universidad. No la tenía porque le comunicaron la novedad en julio y ya se habían cerrado los procesos de admisión.



En este mayo del 2019 ya pudo postular en una universidad de posgrados en el país para estudiar Antropología Visual. Pero nuevamente hubo problemas cuando fue a Senescyt a reclamar su premio. “Esperé hasta julio, cuando se abrieron las convocatorias de Senescyt pero resulta que las bases cambiaron otra vez y estaba dentro del proceso de becas internacionales”.



Para acceder a la beca internacional también debía tener la carta de admisión de la universidad del extranjero. “Otra vez no pude aplicar. Ahora me ponen todo tipo de excusas y por último la supuesta solución que recibí de Senescyt es que siga esperando". Ella asegura que solo podrá reclamar su beca hasta el 2020.



En el portal de Senescyt hay un listado de 58 autores de investigaciones que participaron en el concurso del 2017. Ellos participaron en las diferentes áreas del conocimiento, entre ellas, Tecnologías de la Información y Comunicación, Salud y Bienestar, Recursos Marinos y Pesca, Agricultura, Ingeniería, Educación y Matemáticas.



En una nota publicada por este Diario, en el 2017, se cuenta que entre 2013 y 2016 se han presentado 1 195 planes con la intervención de más de 1 900 alumnos. Participaron 42 universidades en los procesos anteriores.



EL COMERCIO envió un pedido de información para conocer la situación de los chicos que participaron en este concurso. Se espera una respuesta oficial.