Cuatro líneas de acción marcarán la gestión de Monserrat Creamer en el Ministerio de Educación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La nueva ministra de Educación, Monserrat Creamer, se presentó ante la prensa este jueves 4 de julio del 2019 e informó que su trabajo frente a la Cartera estará marcado por cuatro ejes.

Creamer dará continuidad al proceso de revalorización docente. “Continuaremos haciendo todo lo posible para que ustedes (maestros) puedan enfocarse en la calidad pedagógica, siempre centrada en el estudiante”.



Como segundo eje, Creamer habló de la calidad de la educación, a través de aprendizajes relevantes, pertinentes y contextualizados, que -asegura- darán a los estudiantes la oportunidad de mejorar su desarrollo personal y de ser agentes transformadores de la sociedad.



La inclusión será otro línea de acción de la nueva Ministra. Asegura que se aplicará a través del respeto y la tolerancia a la diversidad. Y el último eje es aprendizaje a lo largo de la vida. Creamer recordó que no sólo existe la educación formal sino también otros programas de educación extraordinaria.



La ministra Creamer también señaló que continuará con la reapertura de escuelas rurales (multigrado), a través de acuerdos con las comunidades. Lo mismo se hará con la evaluación de diversos programas en marcha para mejorarlos, mencionó.



Creamer dijo que no puede asegurar que hasta finales de este año se reabran las 1 000 escuelas que se habían ofrecido en la gestión de Luna. Sin embargo recalcó que se trata de una prioridad del gobierno de Lenín Moreno, quien esta mañana le recordó la importancia de este proyecto, comentó.



El anterior ministro, Milton Luna, se mostró cercano a la extinta UNE, entregando a sus representantes el Acuerdo Ministerial para la reducción de carga administrativa a los docentes y, posteriormente, el informe de la Comisión Liquidadora de la UNE. Al ser consultada sobre si mantendrá estas relaciones, Creamer indicó que “todo diálogo enmarcado en la normativa y el respeto a los derechos, basados en el diálogo y buscando acuerdos, serán bienvenidos”.



Aseguró que ya ha tenido contacto y reuniones con algunos de los gremios y que valora que “los docentes puedan configurar gremios para su bienestar colectivo”. Pero la ministra Creamer también enfatizó en que “la manipulación y la presión, vengan de donde vengan, no será bienvenidas”.



“El Ministerio de Educación tiene excelentes relaciones con todos los gremios, enmarcadas en el diálogo, pero no tiene relación de dependencia directa con ninguno de ellos”, precisó Creamer.



Otro de los proyectos iniciados en la gestión anterior fue el reemplazo de los textos escolares por módulos pedagógicos. Creamer indicó que se trabaja para que al inicio del régimen Sierra los niños tengan los mejores recursos pedagógicos y didácticos posibles. “Estamos trabajando en los textos, en recursos didácticos de apoyo, en toda la cadena desde la producción hasta su distribución”.



Sobre el Bachillerato General Unificado, precisó que este continuará, “lo que no quita que el currículo esté siendo permanentemente analizado, revisado y viendo de qué manera se lo puede mejorar. En este momento, a muy corto plazo, todo permanece”.