¿Molestia dental? Consejos para saber cómo actuar en cuarentena por covid-19

El estrés generado por la emergencia sanitaria que vive Ecuador por el covid-19 puede generar molestias dentales. Así lo explica la odontóloga Rocío Torres, quien además brinda recomendaciones para saber cómo actuar ante un malestar así, durante la cuarentena, que impide salir de casa.

El estrés –explica la especialista– genera bruxismo, que consiste en el aparecimiento de dolor a nivel de todas las piezas dentales.



Una molestia que tenga cualquier otro origen -dijo la odontóloga- se agudizará durante la noche, ya que la persona se coloca en sentido horizontal y la circulación de sangre se acelera.



Ante un evento de este tipo durante la permanencia de las familias en casa, Torres señala que si aparece un dolor leve se puede calmar con un analgésico, pero si este fuera agudo es importante contactarse con el odontólogo de confianza o buscar a uno que atienda virtualmente y con quien, de ser necesario, se pueda programar una cita.



Los dolores de la cavidad oral –señala Torres– son los más insoportables del cuerpo. Y enfatiza en que la cuarentena no debe ser un motivo para descuidar la salud oral. “En nuestra sociedad no tenemos buena educación en salud oral”.



Además de que el aseo es fundamental, la odontóloga recomienda no pasar por alto las molestias. “Hay que hacerle caso a un dolor y no esperar a que una pieza dental esté completamente dañada para contactar a un dentista”.



En el contexto de la emergencia que vive el país –enfatizó– la prevención es más importante que nunca. “En salud oral, cuando prevenimos no es costoso, pero cuando ya nos enfrentamos a enfermedades los costos suben”.



Por eso recomienda que durante la cuarentena se evite el consumo excesivo de dulces y carbohidratos. Además Torres recuerda la importancia del cepillado de dientes y de consumir frutas para que suba el sistema inmunológico y no se requiera salir por problemas dentales.



En el caso de ser necesaria una atención médica, la odontóloga explica que es importante que solo el paciente ingrese al consultorio con el dentista y que se desinfecte el área por completo después de cada atención, además de no citar a muchos pacientes a la vez.