Modificar la capacidad que tiene el Ejecutivo para vetar leyes, un análisis que está en la Asamblea

Las reacciones sobre el veto total del Ejecutivo al proyecto del Código Orgánico de la Salud (COS) continúan. Mientras que en la Asamblea se discuten opciones para modificar esta capacidad que tiene Carondelet.

La decisión presidencial generó nuevas fricciones entre los dos poderes del Estado. A través de un comunicado, el bloque de Alianza País y aliados (AP) dijo que se trata de una “afrenta contra el pueblo”.



La vicepresidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas, Wilma Andrade (ID), señaló este sábado 26 de septiembre del 2020 que el veto total “tiene que estar normado para que no sean las presiones de orden político las que lleven a tomar una decisión” como, a su juicio, ocurrió con el COS.



Una de las opciones que tiene la Asamblea frente a esta realidad, explicó Andrade, es evaluar cambios dentro de la propuesta de reforma parcial a la norma suprema, que impulsa el Comité por la Institucionalización Democrática.



El proyecto original -que cuenta con un dictamen de la Corte Constitucional (CC) y más de 170 000 firmas de apoyo validadas por el CNE- mantiene la coparticipación del Ejecutivo a través de la sanción y objeción de la ley.



Sin embargo, busca eliminar el veto por razones de constitucionalidad y limitar la actual figura del “veto presidencial parcial”, pues a través de este mecanismo el Ejecutivo ya no podría presentar textos alternativos. El politólogo Giussepe Cabrera, del grupo denominado Senado a Debate, dice que esto requiere ser aclarado por la Asamblea.



Héctor Muñoz (exSuma), otro de los integrantes de la Comisión, propondrá una enmienda con la que busca que la Asamblea pueda ratificarse con una mayoría absoluta (70 votos) en un texto, cuando se trate de un veto parcial o total del Ejecutivo, pues actualmente se requiere de 91 votos. La CC debe pronunciarse.



Este no es el primer veto total del este Ejecutivo a una ley aprobada por la Asamblea. Ya pasó con la reforma a la Ley Legislativa y Ley de lucha contra la corrupción. El artículo 138 de la Constitución, estipula que si el Presidente objeta totalmente el proyecto de ley, la Asamblea podrá tratara después de un año.



La propuesta de reforma parcial que promueve el Comité, que tiene como ejes la eliminación del Consejo de Participación (Cpccs), transformar a la Asamblea en órgano bicameral, también incluye otros mecanismos para la elaboración de leyes, por ejemplo, las leyes urgentes ya no se limitarían a la materia económica.



El proyecto superó el primer debate en el Pleno el 16 de septiembre y nueve días después, el viernes pasado, la Comisión Ocasional de enmiendas empezó con las comparecencias para el informe que servirá de insumo de la discusión final, prevista en tres meses.