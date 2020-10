Un nuevo modelo de tren bala en Japón alcanza los 382 km/h

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un modelo de la nueva generación de trenes bala de Japón fue presentado públicamente en una prueba en la que logró alcanzar los 382 kilómetros por hora, algo menos de la mitad de la velocidad de un avión comercial de tamaño medio.

El ALFA-X comenzó sus pruebas el año pasado y no está programado que comience a operar hasta 2030, pero la compañía responsable ofreció la oportunidad de vivir estas velocidades récord al transportar en las últimas horas a periodistas locales.



La velocidad máxima actual para los trenes bala de Japón, llamados ‘shinkansen’, es de 320 km/h, con el modelo E5, que entró en servicio en marzo de 2011 y está operando en Japón y Francia.



Pero el ALFA-X puede alcanzar velocidades récord en líneas férreas tradicionales de hasta 400 km/h, y en la prueba que se realizó cerca de la última medianoche llegó hasta los 382 km/h.



La firma detrás de este programa es JR East, una de las compañías ferroviarias de Japón, que tiene pensado utilizar el ALFA-X para cubrir la ruta entre Tokio y el norte del país.



La prueba realizada con los periodistas cubrió el trayecto entre las estaciones de Sendai y Morioka, al norte de Tokio, en la línea Tohoku de trenes bala que opera JR East.



De acuerdo con la agencia local Jiji Press, cuando el ALFA-X alcanzó los 320 km/h el ruido dentro de los vagones y la vibración eran mínimos, y aumentaron ligeramente a los 360 km/h, hasta que en determinado momento llegó a la velocidad máxima de 382 km/h.



El ALFA-X, que cuando llega a destino no da la vuelta, destaca por la longitud de su nariz más larga, de 22 metros, la que está al frente cuando el tren viaja hacia el norte para resistir mejor el impacto de los vientos del norte.



La posterior, que mira hacia el sur, es de 16 metros.



El ALFA-X, siglas que se corresponden con el nombre ‘Advance Labs for Frontline Activity in Rail eXperimentation’, realizó su primera prueba el 10 de mayo del año pasado y periódicamente ha venido realizando otras desde entonces.



La de las últimas horas es la primera que se realiza teniendo a periodistas como pasajeros invitados.



Este tren bala puede llegar a alcanzar hasta los 400 km/h sin pasajeros. Un avión de tamaño medio como el Boeing 737 MAX puede llegar hasta una velocidad de crucero de unos 800 km/h.



"Después de año y medio de pruebas, el ALFA-X ahora puede ir con cierto nivel de estabilidad", dijo en declaraciones recogidas por Jiji Press uno de los responsables de este proyecto en JR East, Koji Asano.



El ALFA-X no es el tren más rápido, pero sí lo es en las líneas ferroviarias tradicionales.



Por ejemplo, Japón está desarrollando otro proyecto, un tren de levitación magnética (maglev) que iniciará su servicio comercial para 2027 y podrá viajar a unos 500 km/h.