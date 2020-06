¿Qué modalidades de estudio ofrecerán colegios y universidades para el siguiente ciclo frente al covid-19?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En instituciones educativas de segundo y tercer nivel ya se analizan las modalidades de estudio para el próximo ciclo, tomando en cuenta que autoridades sanitarias hablan de 'nueva normalidad'. Las modalidades que revisan son virtual, presencial y semipresencial; también hay una híbrida, es decir, que mezcla varias de las mencionadas.

Este Diario se contactó con representantes de dos universidades y un plantel particular, en donde se han delineado y socializado las opciones que tienen padres y chicos para continuar con sus estudios.



En el Liceo del Valle, ubicado en Los Chillos, se establecieron las tres modalidades indicadas, con el objetivo de que los padres puedan decidir cuál les conviene o no. Ellos deberán partir de la premisa de que aún no existe una vacuna con la que se garantice que el niño o joven no se contagie, por lo cual se les ofrece la alternativa virtual o semipresencial, explicó su rector Patricio Cevallos.



Para ello -indica- se ha fortalecido la educación en línea, por medio del desarrollo de experiencias virtuales, a través de su plataforma. Es decir, el niño o adulto no permanece las ocho horas frente a la computadora escuchando al profesor -como se lo hacía antiguamente-. Al contrario el docente trata de utilizar los ambientes en donde se encuentra el estudiante y utiliza recursos para hacer una clase interactiva. “Los docentes buscan cumplir con el ciclo de indagación, acción y reflexión”.



Pero, desde el próximo semestre, también recurrirán a la opción presencial. Esto para quienes no tienen la posibilidad de acceder a las clases en línea. Es decir, padres o madres que no tengan con quién dejar a sus hijos en casa. Para ello se han desarrollado protocolos de bioseguridad, con los cuales se garantizará al menos dos metros de distancia entre los estudiantes que acudan a la institución. Estas medidas se aplicarán para quienes se desplacen por tutorías presenciales.



En las dos últimas semanas de junio, es decir, a pocos días de finalizar el año, las autoridades y docentes se reunirán de forma virtual con padres, madres y chicos para conocer cuál es la realidad. En ese espacio se les consultará ¿cuál es su situación actual? ¿qué modalidad prefieren? ¿tienen o no una persona que se encargue de los hijos mientras trabajan? etc.



Debido a estos cambios -explica Cevallos- el colegio ha tenido que hacer algunos ajustes en sus precios. Por ejemplo, hubo una reducción del 50% para los preescolares y primeros de básica. Es decir, pasó de USD 307 a 153. Y desde segundo de básica a tercero de bachillerato fue de 20%, es decir, de USD 497 a 398.



El Liceo del Valle tiene el bachillerato internacional (BI). En este año no se tomará las evaluaciones para obtener el diploma, ya que este proceso se lo hacía de forma presencial. Hoy, se tomará en cuenta los trabajos y el récord académico de los dos años de BI, la nota del programa CAS (creatividad, acción y servicio) y la monografía, señala Cevallos, quien además es representante de los colegios que tienen este tipo de bachillerato.



En el proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del covid-19, misma que ya fue objetada parcialmente por el Ejecutivo el martes 9 de junio del 2020, se incluyó un artículo sobre las pensiones educativas para colegios y universidades privadas. Se propone que la reducción sea del 25% para los representantes que comprueben que han tenido disminución de ingresos.



Esto se lo hará “de acuerdo a la justificación que presenten, demostrando haber perdido su empleo o de forma proporcional si han disminuido sus ingresos. Estas instituciones no podrán suspender, bajo ninguna forma, el servicio educativo, el registro de asistencias y la evaluación a dichos alumnos”.



En las universidades también se delinean propuestas similares, ya que, hay carreras que son netamente prácticas, como medicina, odontología y las ingenierías.



En la Escuela Politécnica Nacional, las clases comenzaron este lunes 1 de junio del 2020. Lo hicieron los estudiantes del pregrado, bajo la modalidad virtual. Además se establecieron protocolos de bioseguridad para ir reactivando las actividades con los trabajadores.



En esta semana, por ejemplo, volverán a sus labores presenciales 20 personas y en los próximos días ingresarán otros 200. “Así se irán habilitando varios servicios en la universidad. Lo mismo se hará con los chicos, ya que nuestras carreras son técnicas”, explica la rectora Florinella Muñoz.



Durante este tiempo -señala- se ha analizado la realidad de los estudiantes y su acceso a Internet y dispositivos electrónicos para conectarse a clases. De los 8 500 alumnos, entre pregrado y posgrado, 700 tienen complicaciones, por lo que se les dio ayudas para acceder a estos. “Les dimos becas y estamos analizando la realidad de ellos, por medio de encuestas”.



Para el próximo ciclo, ellos proponen una modalidad mixta para que los chicos asistan a clases y hagan sus prácticas en los laboratorios. “Se respetará el distanciamiento social y se tomarán medidas como el uso de las mascarillas. Además se revisan los aforos, es decir, el número de personas que pueden estar en un mismo espacio”.



Y se piensa en la movilidad de los jóvenes que no son o que no viven en Quito. “El 25% de nuestros alumnos es de otras provincias, por lo que también pensamos en ellos”.



Acciones similares se desarrollan en la Universidad de Cuenca (Azuay). Su rector Pablo Vanegas menciona que en octubre -mes en el que arrancará el próximo ciclo- se tiene previsto ofertar una modalidad mixta, es decir,algunas materias serán ‘online’ y otras serán prácticas. “Estamos pensando principalmente en aquellas carreras como medicina u odontología”.

Ellos han realizado evaluaciones en la población educativa para ver su grado de conectividad. De los 16 000 estudiantes, 1 500 tienen dificultades, por lo que se les ha entregado equipos o computadoras para que sigan con su formación. También se ha otorgado becas.