¿Funcionarán las clases presenciales para los preescolares?

Los padres de familia deberán decidir en qué modalidad sus hijos se educarán el próximo año escolar, que empezará el 1 de septiembre del 2020 y finalizará en junio del 2021. Por la emergencia sanitaria nacional, provocada por el covid-19: 1,9 millones de alumnos de la Sierra y Amazonía completaron el ciclo 2019-2020 con clases virtuales y tareas en casa, durante el segundo quimestre.

El Ministerio emitió una normativa, a través de la que se permite que las instituciones educativas ofrezcan 'educación abierta', que incluye una modalidad virtual y otra en línea; y otra en casa, conocida como ‘homeschooling’. Pero escuelas y colegios no están obligados a hacerlo.

Además, los padres que escojan esas opciones deben saber que serán para todo el ciclo lectivo, no únicamente para los meses en que debido al alto riesgo de contagio de coronavirus, los chicos deban estudiar de forma telemática.



La gran mayoría de planteles continuará con la modalidad presencial, pero mientras no sea seguro volver a clases, usarán herramientas tecnológicas. Preparan también el retorno progresivo a las aulas, cuando las condiciones sanitarias lo permitan y las autoridades competentes así lo autoricen.



En el caso de los niños en edad preescolar, desde los 3 hasta los 5 años, se necesita que desarrollen el área afectiva y social, indica la psicóloga María José Cruz. Para ellos es importante la interacción entre pares, explicó.



“Cuando los niños juegan con otros aprenden sobre límites, normas, resolución de conflictos y expresión emocional. Mucho del pénsum para los preescolares abarca la experimentación mediante el uso de elementos lúdicos”. Esto -dijo la especialista- se debe tomar en cuenta al momento de elegir la modalidad de clases para los más pequeños.



Si padres y madres dentro de casa tienen la posibilidad de que sus hijos interactúen, aunque sea de manera virtual, con sus compañeros, amigos o familiares de la misma edad, esto va a ser muy útil, señaló la especialista. “Los niños son sumamente permeables, se adaptan fácilmente a las situaciones. Así como se van a adaptar a un período virtual luego se pueden acostumbrar a otro presencial”.



Al momento de decidir se debe analizar cuál es la oferta de la institución educativa y si se enfocan en desarrollar el área afectiva y social; y después el área cognitiva, por ejemplo la psicomotricidad, señaló Cruz.

Especialistas hablan sobre la importancia de la interacción entre niños, para su aprendizaje. Foto: Pixabay



“Entre los niños que ya han estado en instituciones educativas van a existir dudas de por qué no regresan con sus compañeros. Hay que explicarles que así será por un tiempo, tienen que ir conociendo, según su edad, que hay el riesgo de contagiarse con covid-19. Si el centro, cuando no haya riesgos, ofreciera clases presenciales con las medidas de seguridad necesarias, esa es otra opción”.



La elección del homeschooling -dijo la psicóloga- va a depender de la situación de cada hogar, porque significa estar totalmente dispuesto, como padres, a guiar el proceso educativo de los hijos. “No sé qué tan posible sea, de acuerdo con la demanda laboral de este momento, hacerse cargo de ese proceso”.



La especialista enfatizó en que es importante entender cómo es cada niño, ya que cada uno tiene diferentes necesidades. Unos pueden desarrollar mucha angustia al salir y pueden adaptarse bien a estar dentro de casa.



Padres de familia con hijos en edad preescolar, consultados por este Diario, consideran que será más difícil que los niños más pequeños cumplan con normas básicas de bioseguridad para evitar un contagio como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social.



Un estudio realizado por Smartmedia, en el que se encuestó a 276 padres de 64 planteles de Quito muestra que solo un 22% de los padres encuestados, con un hijo único en edad preescolar, prefieren que sus hijos vuelvan a la modalidad presencial en septiembre.



El 39% prefiere la modalidad semipresencial por los primeros cuatro meses de clases e igual porcentaje de padres prefiere una forma completamente virtual durante el mismo tiempo.



La Sociedad Ecuatoriana de Pediatría trabajó junto con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional en recomendaciones sobre salud y educación, para el próximo ciclo. Estas deben ejecutarse siempre y cuando la curva de contagios baje y los chicos puedan volver a las aulas, dijo Fernando Aguinaga, representante del gremio.



Una de las propuestas es el uso obligatorio de mascarilla en el colegio. Por lo que los padres deberían buscar tapabocas adecuados, ya que la mayoría no se ajusta al rostro, la nariz y la boca de los chicos.



En el caso de los preescolares deberían estar en grupos pequeños y de preferencia en actividades externas. “Para el regreso se recomiendan salidas a sitios abiertos, sin aglomeraciones, por una hora”.



Otra regla sería el distanciamiento de dos metros en clases, que implica un menor aforo y suficiente ventilación en las aulas, dice la pediatra Patricia Vásquez, miembro de la Sociedad. También se puede optar por clases al aire libre, como se ha pensado en otros países, señaló.