Mitsotakis, el diplomado en Harvard que desplazó al izquierdista de los ajustes

El líder de Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis, llega al puesto de primer ministro tres años después de haber asumido las riendas del partido conservador, que también dirigió su padre.

Exconsultor de McKinsey en Londres quiere crear “mejores” empleos, y en su programa incluyó medidas como relanzar el crecimiento y atraer más inversores extranjeros bajando los impuestos a las empresas.



Cercano al mundo de los negocios, este diplomado en Harvard fue, entre otras cosas, ministro de la reforma administrativa durante el último gobierno conservador de Antonis Samaras (2012-2014). Entonces, estuvo encargado de despedir a 15 000 funcionarios ante la presión de los acreedores del país.



La reducción de efectivos quedó interrumpida por las elecciones anticipadas de enero de 2015, lo cual no le hizo perder la etiqueta de “hombre de hierro".



Ante el temor de que los funcionarios griegos y sus familias -que representan un considerable porcentaje del electorado- le den la espalda, Kyriakos Mitsotakis prometió que no ordenará nuevos ceses de trabajadores públicos.



En un país en el que el nepotismo es una tradición de larga data, Mitsotakis juró que no nombrará a miembros de su familia en el gobierno, y asegura que quiere distanciarse de su herencia familiar.



El quincuagenario es hijo del ex primer ministro Konstantinos Mitsotakis. Su hermana, Dora Bakoyannis, fue ministra de Relaciones Exteriores y alcaldesa de Atenas. Y el nuevo regidor de la capital, Costas Bakoyannis, es su sobrino.



Sus detractores de izquierda consideran a Mitsotakis el transformador de Nueva Democracia en una mezcla de nacionalismo y neoliberalismo. Pero también es quien modernizó la imagen del partido conservador, al presentar a las legislativas a varios candidatos de menos de 40 años.



Kyriakos Mitsotakis, aficionado al básquet, es padre de tres hijos y está casado con Mareva Grabowski, cocreadora de la marca de ropa de lujo Zeus+Dione.