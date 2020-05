La mitad de los españoles verán aliviado su confinamiento desde el lunes 11 de mayo mientras baja la cifra de muertos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El número de muertes diarias causadas por el nuevo coronavirus en España bajó el sábado 9 de mayo del 2020 a su segundo nivel más bajo desde mediados de marzo, mientras la mitad del país se preparaba para pasar a la siguiente fase en el proceso de salida de España de uno de los confinamientos más estrictos de Europa.

España comenzó a relajar su confinamiento esta semana, pero la fase 1 incluirá una considerable flexibilización de las medidas que permitirán a la gente moverse por su provincia, así como asistir a conciertos e ir al teatro. Se permitirán reuniones de hasta 10 personas.



El número de muertes diarias por coronavirus en España bajó a 179 el sábado 9 de mayo, por debajo de las 229 del día anterior y soólo una fracción de las altas cifras por encima de 900 vistas a principios de abril.

La gente practica actividades al aire libre a lo largo del Paseo de la Castellana después de que las autoridades locales de Madrid permitieran algunas calles solo para uso peatonal durante los fines de semana y días festivos en Madrid, España, el 9 de mayo del 2020.



El total de muertes acumuladas ascendió a 26 478, mientras que el número de casos diagnosticados se elevó a 223 578 desde los 222 857 del día anterior, según el Ministerio de Sanidad.



"Hemos conseguido reconquistar al virus el 99% del espacio que nos había arrebatado", dijo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en un discurso televisado el sábado. Pero advirtió a las personas que pasan a la fase 1 a partir del lunes que tengan "toda la cautela y toda la prudencia".



Dijo que se convocaría un período de luto oficial a nivel nacional una vez que la práctica totalidad del país haya pasado al menos a la Fase 1.



Alrededor del 51% de la población pasará el lunes a la fase 1 de un plan desescalada de cuatro etapas, después de que el Gobierno decidiera que las regiones en las que viven cumplen los criterios necesarios.



En las regiones que pasaron el corte, como las Islas Canarias y Baleares, los bares, restaurantes y tiendas abrirán con capacidad reducida, y los museos, gimnasios y hoteles abrirán sus puertas por primera vez en casi dos meses.



Las dos ciudades más grandes del país, Madrid y Barcelona, no cumplen actualmente con los criterios para la relajación de las medidas y permanecerán en la Fase 0.



El jefe de emergencias sanitarias de España, Fernando Simón, instó el sábado a los españoles a no pensar en ello "como una carrera" y dijo que era posible que Madrid estuviera lista para pasar a la siguiente fase dentro de una semana.



Aún así, algunos gobiernos regionales no estaban contentos con el hecho de que se les retuviera en la Fase 0.



El líder andaluz Juanma Moreno, miembro del Partido Popular en la oposición, se quejó de que no había podido presentar una propuesta de flexibilización de las medidas basada en distritos sanitarios administrativos en lugar de en provincias, como habían hecho otras regiones como Cataluña.



"Pediré que se revise esa decisión y se nos aplique el mismo criterio que a los demás", dijo.



El Gobierno seguirá fomentando el teletrabajo siempre que sea posible y las empresas tendrán que implementar horarios de entrada y salida escalonados para garantizar las medidas de distanciamiento.



En un movimiento positivo para la industria turística española, que contribuye alrededor del 12% de la producción económica, se permitirá a los hoteles abrir todas las habitaciones y el turismo de naturaleza se permitirá para grupos de hasta 10 personas.