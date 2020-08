Misterio y angustia en Italia por la desaparición de un niño

LEA TAMBIÉN

¿Dónde está el pequeño Gioele? Italia vive un verano marcado por la desaparición misteriosa hace diez días en Sicilia del niño de cuatro años, y luego el hallazgo del cadáver de su madre el pasado fin de semana.

El caso ha suscitado muchas conjeturas y ocupa la prensa a diario, después de que Viviana Parisi, una discjockey de 43 años, y su hijo Gioele, desaparecieran la mañana del 3 de agosto del 2020.



La última vez que fueron vistos se encontraban en un costado de la autopista Palermo-Messina, al norte de Sicilia, debido a una pequeña colisión con otro automóvil dentro de un túnel.



Viviana, que según su familia estaba muy afectada psicológicamente por la pandemia del covid-19, fue encontrada muerta tras días de búsqueda, el 8 de agosto, en un bosque frondoso cerca al pueblo de Caronia.



Su cuerpo yacía a los pies de una torre de alta tensión y presentaba numerosas fracturas.



“Todas las hipótesis están abiertas, desde el accidente hasta el gesto extremo”, explicó el fiscal del caso, Angelo Cavallo.



Las autoridades decidieron continuar con la búsqueda del niño y han rastreado con perros y drones la zona.



“Los insectos hablan”



“Homicidio, secuestro, accidente: todos los escenarios son considerados”, tituló el diario Corriere Della Sera, que publicó fotos de la mujer, apasionada de la música, como su marido, el también DJ y productor de música electrónica Daniele Mondello.



Según el médico que realizó la autopsia del cuerpo, Viviana “probablemente murió donde encontraron su cuerpo”.



El cadáver no tenía heridas visibles, balazos ni puñaladas, estaba algo descompuesto, algunos medios hablaron de que animales habían carcomido algunas partes.



Las autoridades ordenaron tomar muestras del terreno e involucraron a un entomólogo, “para estudiar los insectos que colonizaron el cuerpo, porque los insectos hablan y dicen la hora de la muerte”, explicó la fiscalía.



Viviana y Gioele desaparecieron pocas horas después de que ella advirtiera a su esposo de que salía a comprar zapatos a un pueblo cercano. No la vieron por ningún lado esa mañana, pero su Opel Corsa gris fue fotografiada en la autopista.



Las imágenes borrosas no permiten distinguir claramente a los pasajeros ni confirman si el niño se encontraba en el vehículo, en el asiento para bebé, según la prensa italiana.



Poco después del accidente en el túnel, la mujer detuvo su vehículo en el borde de la carretera y cruzó la barandilla para ingresar al monte de Caronia. Dos testigos dicen que la vieron con su hijo en brazos. Varios juguetes y una mochila del niño estaban en el auto.



Los últimos 22 minutos



Los “últimos 22 minutos” de Viviana pasados al borde de la carretera constituyen el mayor interrogante. No se descarta un escenario como el homicidio seguido por el suicidio.



Según su familia, Viviana estaba deprimida, inclusive le habían recetado antidepresivos, pero jamás habría matado a su hijo, al que estaba muy apegada.



Una posibilidad es que haya sido asesinada y el niño secuestrado, por lo que estaría vivo.



Este jueves 13 de agosto, en su primera entrevista desde la confirmación de la muerte de Viviana, el marido Daniele Mondello, contó que los vio “salir tranquilos esa mañana, sin preocupaciones y sin haber disputado”.



“Estaba tranquila, aunque había tenido algunos problemas en los últimos meses. Había tenido una forma de depresión que se agravó durante el largo encierro por el coronavirus. Pero nunca fue agresiva, al contrario”, explicó el marido.



“No creo que la hayan matado, pero no quiero ni imaginarme el suicidio. Tal vez un accidente, se sube (al pilón), pierde el equilibrio, se cae ...”, dice en busca de explicaciones.