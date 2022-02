La misión solar Parker obtiene reveladoras imágenes de Venus

La sonda solar Parker de la NASA ha tomado sus primeras imágenes en luz visible de la superficie de Venus, generalmente oculta a la vista al estar cubierta de espesas nubes.

Pero en dos sobrevuelos recientes del planeta, Parker usó su Wide-Field Imager (WISPR), para obtener imágenes de todo el lado nocturno en longitudes de onda del espectro visible, el tipo de luz que el ojo humano puede ver, y extendiéndose hasta el infrarrojo cercano.

Las imágenes revelan un tenue resplandor de la superficie que muestra características distintivas como regiones continentales, llanuras y mesetas. También se puede ver un halo luminiscente de oxígeno en la atmósfera rodeando el planeta.

Estas imágenes del planeta, a menudo llamado el gemelo de la Tierra, pueden ayudar a los científicos a aprender más sobre la geología de la superficie de Venus, qué minerales podrían estar presentes allí y la evolución del planeta. Dadas las similitudes entre los planetas, esta información puede ayudar a los científicos en la búsqueda de comprender por qué Venus se volvió inhóspito y la Tierra se convirtió en un oasis.

“Venus es la tercera cosa más brillante del cielo, pero hasta hace poco no teníamos mucha información sobre cómo se veía la superficie porque nuestra vista está bloqueada por una atmósfera espesa”, dijo en un comunicado Brian Wood, autor principal del nuevo estudio, físico en el Laboratorio de Investigación Naval en Washington, DC. “Ahora, finalmente estamos viendo la superficie en longitudes de onda visibles por primera vez desde el espacio”.

Las primeras imágenes WISPR de Venus se tomaron en julio de 2020 cuando Parker se embarcó en su tercer sobrevuelo, que la nave espacial utiliza para acercar su órbita al Sol. WISPR fue diseñado para ver características tenues en la atmósfera solar y el viento, y algunos científicos pensaron que podrían usar WISPR para obtener imágenes de las cimas de las nubes que ocultan a Venus cuando Parker pasa por el planeta.

🤩 You’re going to want to see this!@NASASun’s #ParkerSolarProbe just released its first visible-light images of Venus, allowing scientists to gain new insights into the planet’s surface geology and evolution. Get the details: https://t.co/IMdKCcxEOC#VisionsOfVenus pic.twitter.com/248XJOY6pm