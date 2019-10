Misión de ONU se reunirá con todos los sectores en Ecuador tras las protestas

LEA TAMBIÉN

Un equipo de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encuentra en Ecuador para reunirse con representantes de todos los sectores en el país, que este mes vivió once días de protestas sociales, muchas de ellas violentas, por la elevación del coste de los combustibles.

Una fuente de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos confirmó este lunes 21 de octubre de 2019 que "las personas que integran el grupo han llegado a Ecuador".



"Se van a reunir con representantes de todos los sectores relevantes de la sociedad, así como con diversas autoridades", anotó antes de agregar que "por razones de confidencialidad su agenda no será compartida".



Apuntó que cuando acaben la misión, compartirán la información recabada con la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, y señaló que "durante su estancia en Ecuador no habrá ningún encuentro con la prensa".



La semana pasada se informó desde Ginebra, que un equipo de tres expertos de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos estará en Ecuador del 20 de octubre al 8 de noviembre para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el país durante las recientes protestas.



La misión, invitada por el Gobierno de Ecuador, "investigará las alegaciones que la oficina ha recibido sobre posibles abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, pero también por terceras partes", destacó el pasado viernes 18 de octubre en rueda de prensa en Ginebra la portavoz del organismo Ravina Shamdasani.



Los expertos "se reunirán con funcionarios del Gobierno, líderes indígenas, representantes de la sociedad civil, periodistas y otras partes para conocer de primera mano información sobre las circunstancias de la violencia que se extendió por el país desde el 3 de octubre", añadió.



Y pidió a las autoridades que también conduzcan por su parte investigaciones imparciales y transparentes de las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en once días de manifestaciones y disturbios.



Las protestas en Ecuador contra ajustes económicos del Gobierno ligados a un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional terminaron el pasado domingo 13 de octubre con un saldo de al menos seis fallecidos, cientos de heridos y millonarias pérdidas materiales.



Las manifestaciones terminaron cuando el jefe de Estado, Lenín Moreno, derogó el polémico decreto 883, que eliminaba los subsidios a los combustibles.