Misión Navidad, reemplazo de Da Dignidad, apunta a combatir la mendicidad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Erradicar la mendicidad en el país es uno de los objetivos de Misión Navidad, que reemplazó desde este 2018 al programa Da Dignidad que se desarrolló desde el 2007. La presentación oficial se dio la mañana de este miércoles 12 de diciembre, en la Plataforma Gubernamental Financiera, en el norte de Quito.

El objetivo de esta Misión es que los ciudadanos hagan conciencia sobre el verdadero significado de la solidaridad, que no se traduce en dar una moneda en las calles. Lo explicó Silvana Haro, coordinadora de la zona 9 del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).



“Buscamos contribuir a la reducción de la mendicidad y prevenir la salida de personas de las zonas populares”. Además, dijo que se apostó por una articulación público-privada.



Esta nueva estrategia se dio con el objetivo de refrescar la campaña Da Dignidad, en la que se detectó algunos inconvenientes como donaciones en mal estado. El 70% de lo donado por las personas era desechado, aseguró Haro.



El MIES ya no receptará donaciones en los puntos conocidos como Da Dignidad. Ahora tendrán sitios de información o centros móviles en 10 sectores de la urbe. Son el bulevar de las Naciones Unidas, La Circasiana, del parque El Ejido; la Plaza de Santo Domingo, el Centro Comercial de Negocios Andino, el mercado de Chiriyacu, la terminal Quitumbe, la plaza central de Llano Chico, el parque de Calderón, la pileta del Comité del Pueblo y el acceso dos del Mercado de Cotocollao.

En estos espacios se ofrecerá información sobre cómo, dónde y quién puede receptar las donaciones. “En caso de que existieran donaciones deben comunicarse con el MIES, para dirigirles a las organizaciones que trabajan con nosotros para esta recepción. Sin embargo, ya no se promueve la donación”.



Actualmente en el país hay 4 millones de niños y adolescentes entre 0 y 18 años. Del total de la población mencionada, un 8,3% están en condición de trabajo infantil.



Esta cifra es superior a la registrada el año pasado, con 5,2%. Los datos nacionales fueron proporcionados por el MIES.



Aún no se tienen datos de este año. Lo que sí se conoce es que en diciembre, época navideña y de Fin de Año, la mendicidad sube un 10%, explicó la funcionaria.



Otra de las estrategias que se plantea en Misión Navidad es un acercamiento y seguimiento a las familias que se encuentran en condición de trabajo y de calle. El motivo: están expuestas a peligros como la violencia, maltrato y trata de personas.



Haro reiteró que para combatir la mendicidad es necesario la corresponsabilidad de las personas, es decir, no entregar dinero en las calles.



En la presentación se contó con la participación de los niños y adolescentes de la Fundación Ono Zone, que trabaja con familias en condición de vulnerabilidad.