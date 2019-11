Eurodiputados de Unidas Podemos detectan en Chile niveles de represión 'similares' a los de Pinochet

LEA TAMBIÉN

Una "misión de urgencia" en Chile impulsada por el grupo Izquierda Unitaria (GUE/NGL) ha concluido que el país sufre "parámetros de represión similares a los ejercidos durante los tres últimos años de la dictadura de Pinochet", informó este miércoles (13 de noviembre del 2019) el eurodiputado de Unidas Podemos, Miguel Urbán.

Durante su visita al país latinoamericano, Urbán redactó, junto a la también eurodiputada de Unidas Podemos Idoia Villanueva, un informe y una carta dirigida a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini.



En esta misiva se pide a Mogherini que exija a las autoridades chilenas el fin de la represión de la protesta social y solicite información y explicaciones sobre la actuación de las fuerzas armadas y cuerpos policiales, además de pedir una manifestación pública de la "solidaridad" de la Unión Europea con el pueblo chileno.

Vista aérea de un cañón de agua de la policía rociando a manifestantes en Santiago el 12 de noviembre de 2019. Foto: AFP



También insta a la Unión Europea a hacer valer la cláusula de democracia del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) que mantiene con Chile, donde se contempla la suspensión del pacto si en uno de los países no se respetan los derechos humanos o no se ejerce una "buena gobernanza".



Urbán y Villanueva piden, además, que el Gobierno de Chile no presida la COP25, que se celebra este diciembre en Madrid después de que se decidiera anular su convocatoria en Santiago de Chile.



Según Villanueva, es importante señalar que Chile "solo es un ejemplo más dentro de una tendencia global de criminalización de las protestas y persecución de defensores de los Derechos Humanos", una problemática que "se está silenciando".

Manifestantes se enfrentan con las Fuerzas Especiales de Carabineros este martes, durante otra jornada de protestas, en Santiago (Chile). Foto: EFE



Para Urbán, este silencio se debe a que "Chile ha sido el alumno aventajado de las políticas liberales" y Europa no quiere reconocer el "agotamiento del neoliberalismo", un "modelo insostenible que genera desigualdad", en palabras del eurodiputado.



Urbán dijo, por otra parte, que peleará por que el debate que tendrá lugar este miércoles en la plenaria en la Eurocámara incluya una resolución sobre Chile.



"La Unión Europea no puede mirar hacia otro lado", señaló Urbán, quien lamentó que el resto de grupos europarlamentarios "se nieguen a condenar la represión en Chile" y pidan un debate sin resolución.



Según los datos oficiales de las instituciones chilenas, en concreto los del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en un mes han sido detenidas 5 629 personas y se han contabilizado 2 009 heridos en los hospitales.