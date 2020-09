Mintel entregará en noviembre de 2020 los títulos habilitantes del concurso de frecuencias de radio

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) avanza en el proceso competitivo para adjudicar más de 3 000 frecuencias de radiodifusión.

Andrés Michelena, titular de esa cartera de Estado, ofreció este jueves 17 de septiembre del 2020 una conferencia de prensa para actualizar la información sobre las fases que restan dentro del proceso.

El ministro explicó que se incluyó una cláusula de declaración responsable, que faculta a las autoridades a revisar la documentación y los términos de entrega de las frecuencias, incluso después de otorgar los títulos habilitantes.



Este mecanismo legal permitirá que se controlen posibles concentraciones o alquiler de radios, explicó Michelena. Agregó que hasta finales de octubre se prevé revisar todas las solicitudes presentadas y después se entregarán los títulos habilitantes.



Además, rechazó las acusaciones de supuestas irregularidades y anticipó que el proceso no se detendrá. "No dejaremos que el proceso se empañe por críticas o denuncias no fundamentadas en el marco de la justicia".



Xavier Aguirre, director de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), ratificó que luego de la revisión de solicitudes, 424 frecuencias pasan al proceso simplificado y 571 al proceso público competitivo. A partir de noviembre, se entregarán los títulos habilitantes.



Posteriormente, se efectuará un catastro de las frecuencias libres en AM para iniciar un nuevo proceso."Esperamos a fin de año tener un concurso de radio AM, FM y de televisión", manifestó el funcionario.



Michelena defendió la transparencia del concurso y reiteró que solicitó a Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), que se cambien los veedores vinculados a intereses de procesos anteriores. Además, invitó a activistas que han cuestionado la adjudicación a que participen activamente y conozcan el avance de las distintas fases.