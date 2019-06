Consejos de minoría del Cpccs pedirán qué José Carlos Tuárez aclare las denuncias en su contra

LEA TAMBIÉN

En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no hay humo blanco. La mañana de este miércoles, 26 de junio del 2019, los consejeros de minoría, Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneira y Christian Cruz se pronunciaron sobre las denuncias en contra del presidente de la entidad, José Carlos Tuárez.

La tarde de hoy está planificada la segunda sesión de trabajo. En el orden del día está previsto resolver sobre las impugnaciones en contra de las designaciones de los secretarios de Lucha contra la Corrupción, Participación Ciudadana y General, tratado en la sesión del jueves pasado.



Cruz señaló que pedirá que el presidente del Cpccs aclare las denuncias sobre supuestos datos falsos en su hoja de vida.



"He pedido al presidente del Consejo de Participación Ciudadana que me reciba en audiencia para tratar el tema. Sin embargo aún no he sido recibido", dijo.

Cruz manifestó que es necesario aclarar el tema para que no existan dudas sobre el proceder del Cpccs.



Previo a este pronunciamiento, los tres consejeros se reunieron con seis de los siete consejeros suplentes. Uno de ellos, Francisco Bravo, suplente por los Pueblos y Nacionalidades del país, señaló que pedirán un examen especial a Contraloría sobre el proceso de calificación de las candidaturas para el Cpccs.



Hay que recordar que el actual Consejo de Participación fue elegido por votación ciudadana, el pasado 24 de marzo. El proceso estuvo a cargo del Consejo Nacional Electoral.



Por su parte, la consejera Rivadeneira, mencionó que están en contra de las primeras decisiones del Consejo de Participación sobre la designación de autoridades de la entidad.



Mientras se realizaba esta rueda de prensa, los consejeros Victoria Desintonio, Walter Gómez, Rosa Chalá y el presiente, José Carlos Tuárez, recibieron a organizaciones sociales que le mostraron su apoyo. Durante esa reunión, no se refirió a las denuncias en su contra.



Walter Gómez, consejero, manifestó que la rueda de prensa en la que participaron Cruz, Rivadeneira y Almeida, no tenía el permiso del presidente del Cpccs. Dijo que hay un intento desestabilización.