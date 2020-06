Municipalidad de Minneapolis decide desmantelar el Departamento de Policía mientras siguen protestas en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

La Municipalidad de Minneapolis decidió el domingo 7 de junio del 2020 desmantelar su Departamento de policía y reconstruirlo, después de que la muerte de George Floyd desatara protestas en todo el país contra el racismo policial e impulsara el tema en la agenda política de Estados Unidos.

Floyd, un ciudadano afroestadounidense, murió el 25 de mayo pasado cuando un policía blanco de Minneapolis, Derek Chauvin, presionó su rodilla contra el cuello de este hombre por cerca de nueve minutos. El oficial fue acusado de asesinato en segundo grado y comparecerá este lunes 8 de junio ante la Corte.



“Nos comprometimos a desmantelar la policía tal como la conocemos en la ciudad de Minneapolis y a reconstruir con nuestra comunidad un nuevo modelo de seguridad pública que realmente mantenga a salvo a nuestra comunidad”, dijo a CNN la presidenta del concejo municipal, Lisa Bender.



Sin embrago, el alcalde de Minneapolis Jacob Frey, se opone a deshacerse del Departamento, y el jefe del poderoso sindicato de policía de la ciudad, Bob Kroll, apareció el año pasado en un acto junto al presidente Donald Trump.



La votación de la mayoría de los concejales se dio un día después de que Frey fuera abucheado en un mitin en el que se pedía dejar de financiar a la policía. Más tarde dijo a la AFP que apoyaba “una amplia reforma estructural para revisar este sistema estructuralmente racista”, pero no “abolir todo el Departamento de policía”.



Un video del incidente, que captó a Floyd llamando a su madre y diciendo que no podía respirar, ha provocado dos semanas de manifestaciones mayormente pacíficas dentro y fuera del país.



Las protestas continuaron el domingo 7 de junio en Estados Unidos y los manifestantes comenzaron a centrar su indignación inicial por la muerte de Floyd en demandas de reforma policial y justicia social.



Mitt Romney, senador republicano por Utah, se unió a un grupo de cristianos que marcharon hacia la Casa Blanca. Tuiteó fotos suyas en la manifestación con el mensaje “Black Lives Matter” (Las vidas de los negros importan).



La dureza con que Trump decidió sofocar las protestas continuaba provocando inusuales críticas de militares de alto rango retirados.



El exsecretario de Estado Colin Powell señaló el domingo que Trump se “había alejado” de la Constitución.



Powell, un republicano moderado, dijo que Trump ha debilitado la posición de Estados Unidos en el mundo y que en la elección presidencial de noviembre apoyará al demócrata Joe Biden.



“No es un campo de batalla”



Por su parte, Condoleezza Rice, quien sucedió a Powell como secretaria de Estado bajo la presidencia de George W. Bush (2001-2009), dijo en CBS que aconsejaría a Trump contra el uso de militares para contener las protestas pacíficas.



“Este no es un campo de batalla”, subrayó Rice, primera mujer afroamericana en ser secretaria de Estado.



El presidente ordenó que la Guardia Nacional comience a retirarse de la capital.



La alcaldesa demócrata de Washington, Muriel Bowser, que se opuso a Trump por usar la fuerza en su ciudad, dijo a Fox News que el sábado no hubo arrestos, a pesar de las multitudinarias protestas en la capital.



La semana pasada sí hubo incendios y vandalismo. Funcionarios del Gobierno defendieron su enfoque frente a los disturbios, y el secretario interino de seguridad nacional, Chad Wolf, le dijo a ABC que Washington se había transformado en “una ciudad fuera de control”.



El gobierno aún no ha propuesto ningún cambio de política específico, pero se espera que el Caucus Negro del Congreso (CBC), formado por miembros del Partido Demócrata, presente una legislación diseñada para que la policía sea más responsable legalmente de sus acciones.



El proyecto incluiría medidas para facilitar las demandas contra agentes de policía por incidentes mortales; prohibir el tipo de táctica de inmovilización que condujo a la muerte de Floyd por asfixia; exigir el uso de cámaras corporales por parte de los oficiales y establecer una base de datos nacional para registrar la mala conducta de policías.