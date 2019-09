Ministros ecuatorianos expusieron proyectos sostenibles en cumbre climática de la ONU

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La comitiva ecuatoriana que viajó al periodo 74 de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) ya cumple agenda oficial en Nueva York, Estados Unidos. Este domingo 22 de septiembre del 2019, los ministros de Agricultura, Ambiente y Comercio Exterior expusieron algunos proyectos que se desarrollan en el país y promovieron la producción sostenible.

Xavier Lazo, ministro de Agricultura, presentó el Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sustentable (ProAmazonía). Se trata de una iniciativa que se ejecuta en conjunto con la Cartera de Ambiente (MAE), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y está financiado por el Fondo Verde para el Clima (GCF). También cuenta con apoyo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF).



El Ministro dijo que la idea es “incidir positivamente en las comunidades amazónicas” y difundió algunos proyectos, como el de alma aceitera Sostenible, o el de reactivación de café y cacao nacional fino de aroma.

Hemos trazado una estrategia nacional para caminar hacia la sostenibilidad con cuatro objetivos claros: producción libre de deforestación, producción libre de pobreza, empoderamiento de la mujer rural, además de calidad y trazabilidad. #EcuadorEnLaONU pic.twitter.com/4WAu268ht7 — Xavier Lazo Guerrero (@XavierLazoG) September 22, 2019

En estos emprendimientos, agregó, se busca un encadenamiento productivo, por medio de “sistemas innovadores de asociatividad”, como el cooperativismo moderno. También se habló de otros programas, como el de ganadería sostenible y el climáticamente inteligente.



Lazo adelantó que en la cumbre climática, que incluirá una seria de debates el lunes 23 de septiembre, se buscará obtener financiamiento para proyectos participativos. Asimismo reiteró la necesidad de reducir la pobreza en el sector rural, incentivando la producción, pero con un enfoque sostenible.



El ministro, Raúl Ledesma, también se refirió a la necesidad de proteger los bosques y consolidar las acciones acordadas en el Pacto de Leticia por la Amazonía, suscrito a inicios de septiembre por el presidente Lenín Moreno.



El ministro de Producción y Comercio Exterior, Iván Ontaneda, en cambio, participó en el evento denominado "Tasting the Flavour of the Amazon, Green Forests, Green Business". En la cita, Ontaneda presentó una ponencia sobre exportaciones sostenibles y la trazabilidad del cacao. Habló de que el Gobierno quiere impulsar las exportaciones no tradicionales .



Ontaneda expuso el programa que se desarrolla junto a la ONU en la cadena de valor del cacao. El titular de la Cartera de Producción indicó que el cacao es uno de los cultivos con mayor superficie sembrada. Al 2017, alcanzó 560 mil hectáreas.



Este cultivo representa el 16% de la población económicamente activa del sector agropecaurio. El funcionario también destacó que el sector cacaotero exporta más de USD 764 millones. En el 2017, el 95% de las exportaciones de la cadena de cacao se concentraron en 17 mercados.



El lunes 23 de septiembre, el presidente Lenín Moreno participará en la cumbre climática, con la que se inicia formalmente el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU.