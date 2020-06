Ministro de Telecomunicaciones cuestiona perfiles que conforman veeduría para el concurso de frecuencias de radio

LEA TAMBIÉN

El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, manifestó hoy, 23 de junio del 2020, su preocupación frente a la forma en la que fue integrada la veeduría ciudadana convocada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para dar seguimiento al proceso de adjudicación de frecuencias para radio de señal abierta en FM.

Según el funcionario, esa veeduría se conformó con siete personas y, de ellas, cuatro no cumplen con el perfil técnico requerido.



El titular de esa Cartera advirtió que incluso uno de los miembros del organismo veedor "trató, en el pasado, de competir por ser un medio opositor con una radio de prestigio, como es Democracia. Esa persona está liderando hoy esa veeduría. No vamos a permitir que intereses ocultos de años anteriores, disfrazados de libertad de opinión, hoy boicoteen un proceso que lo hemos llevado de forma transparente".



Michelena exhortó al CPCCS a que integre la veeduría "con los mejores ecuatorianos, de alto perfil técnico y, sobre todo, alejados de conflictos de intereses y de tintes políticos".



"El Gobierno no permitirá que intereses ocultos afecten al concurso y menoscaben la libertad de expresión, la cual se ha fortalecido durante la gestión del presidente Moreno", insistió en una rueda de presa.



El Ministro aseguró que el actual concurso "cumple con todas las normas de un proceso abierto, técnico, transparente y sin chantajes: no compiten las frecuencias privadas con las comunitarias; se reconoce la experiencia, la inversión y la audiencia ganadas de los medios privados, acorde con la Ley Orgánica de Comunicación, reformada".



La Cartera de Telecomunicaciones espera que el proceso permita entregar los títulos habilitantes hasta finales de agosto.



El director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), Xavier Aguirre, informó que el proceso empezó con la publicación de las bases en www.arcotel.gob.ec. Luego hubo la socialización y se contestó los pedidos de aclaración a las bases publicadas. Se convocó a concurso sobre 3 096 frecuencias disponibles de radio, distribuidas en varias zonas del país; de las cuales, 2 212 frecuencias son para medios privados y 984 para medios comunitarios.



Si en una zona no existe demanda se hará un proceso simplificado, caso contrario, se aplicará un proceso público competitivo.



El título habilitante que se entregará a los ganadores del concurso tendrá una vigencia de 15 años, indicó Aguirre. Arcotel receptará las solicitudes, anexos y la garantía de seriedad de la oferta hasta el 30 de junio de 2020.



Mientras tanto, los nuevos concursos para las frecuencias de televisión y de frecuencias AM y de baja potencia se convocarán el 15 de septiembre y diciembre próximo, respectivamente.



El área de prensa del CPCCS dijo que se alista un comunicado frente a las declaraciones del ministro Michelena.